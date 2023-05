Ci sono immagini che sono una sintesi. La foto dei tre moschettieri uniti e sorridenti, Meloni Von der Leien e Bonaccini, è una di queste.

Il capo del governo neofascista e ultraliberista, fanatico della guerra ai poveri e ai migranti e della guerra vera e propria.

La presidente della commissione UE anch’essa guerrafondaia , dipendente dalla NATO e vestale delle politiche di austerità.

Il presidente della Emilia Romagna che ha rivendicato la guerra come pilastro del PD e che ha copiato in tutto per tutto le politiche della destra, in primo luogo sul territorio. Con risultati alluvionali.

Tutte e tre assieme queste persone sono una immagine del partito unico degli affari e della guerra. Quello che si divide alle elezioni per accalappiare voti… Ricordate le sardine di ‘Schlein per Bonaccini’ contro il pericolo della destra? Ma che poi si trova sempre d’accordo e assieme quando si decide di economia e di armi.

Naturalmente i ruoli sono diversi, Meloni e Von der Leien devono solo ubbidire al padrone americano, poi possono stare in prima fila. Bonaccini è un subalterno e un comprimario.

Però tutte assieme questo persone sono una rappresentazione di quello che dobbiamo rovesciare se vogliamo riprendere a progredire, invece che continuare a regredire.

Tutto in una foto.