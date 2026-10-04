Genova. Una grande assemblea rilancia lo sciopero internazionale dei portuali del 30 ottobre

Potete vedere QUI il video dell’assemblea di sabato 3 ottobre a Genova che ha discusso e rilanciato lo sciopero internazionale dei lavoratori portuali per il prossimo 30 ottobre che si va conformando come una grande giornata di mobilitazione in tutto il paese contro la guerra e il carovita.

Al termine dell’assemblea i partecipanti sono usciti dalla sala del Cap al porto e sono andati a bloccare uno dei valichi portuali.

4 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO