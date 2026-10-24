La Global Sumud Flotilla sostiene lo sciopero del 30 ottobre

La Global Sumud Flotilla ha diramato un comunicato di sostegno allo sciopero internazionale dei porti del 30 ottobre: una mobilitazione a livello globale, che ha ormai coinvolto più di cento scali portuali in 17 paesi.

Come USB, tra le organizzazioni promotrici dello sciopero internazionale dei porti, ringraziamo GSF per il sostegno allo sciopero: proprio in queste ultime ore, a Livorno, ci siamo mobilitati insieme contro il traffico di armi bloccando un carico americano diretto a Sigonella.

L’economia di guerra imposta dal Governo Meloni sta mettendo in ginocchio la popolazione. con il carovita in continua crescita, rendendo l’Italia complice del genocidio in Palestina e degli altri teatri di guerra diffusi nel mondo: dai porti alle città è il momento di tornare a bloccare tutto contro guerra, sfruttamento e genocidio!

Il 30 ottobre, insieme allo sciopero internazionale dei porti, abbiamo indetto giornata di sciopero generale in tutta Italia contro guerra e carovita!

In allegato i comunicati della Global Sumud Flotilla – GSF30ottobre__2_

24 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO