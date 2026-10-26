Controllo degli affitti e diritto all’abitare, verso lo sciopero generale del 30 ottobre

Venerdi in Piazza Maricarmen è stata presentata la proposta di legge per mettere un tetto all’affitto e fareil punto della situazione sulla raccolta firme.

Al termine dell’ottava notte in tenda, e dopo una settimana di iniziative, assemblee e dibattiti, piazza Maricarmen Abascal ha ospitato due assemblee centrate sul tema del Diritto all’Abitare e alla Città.

Venerdi c’è stato il dibattito sul Rent Control nel corso del quale è stata discussa la proposta di legge per un canone sostenibile e la raccolta firma/petizione a suo sostegno.

E’ stata l’occasione per approfondire ulteriormente i meccanismi che la nuova legge sugli affitti introdurrebbe se venisse adottata e per aggiornare e condividere le esperienze emerse nelle tante interazioni avute in questa settimana con quanti hanno firmato ed appoggiano la proposta.

Sabato si sono invece confrontate le esperienze internazionali di contrasto alla rendita immobiliare, speculativa e parassitaria per definizione, con interventi dall’estero e dall’Italia, sia in presenza che in collegamento.

Pratiche di lotta internazionali contro il caro affitti è stato il titolo scelto per questo incontro che ha inteso arricchire ognuno di noi, non solo delle esperienze che esistono in giro per il mondo, ma anche delle analisi nate da quanto accade nelle città e delle nuove pratiche nascenti per resistere e contrastare ai fenomeni di espulsione degli abitanti e di estrazione, sempre più aggressivi.

Il tutto proiettato verso la seconda settimana di mobilitazione e verso lo sciopero generale del 30 ottobre, in un momento storico in cui il malessere economico e sociale si fa sempre più pesante ed in cui i fronti di agitazione e conflitto si moltiplicano attraversando il paese, con modalità anche inedite ma del tutto legittime, di soggetti sociali che non vogliono pagare il prezzo delle guerre dei potenti del mondo.

26 Ottobre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO