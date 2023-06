Francia. La polizia uccide un ragazzo, scontri a Nanterre

Lutto e rabbia. Nella tarda serata di martedì 27 giugno e per tutta la notte sono scoppiati incidenti tra gli abitanti di diversi quartieri di Nanterre e la polizia, a poche ore dalla morte di Naël M., colpito a bruciapelo da un poliziotto in motocicletta della Divisione Ordine Pubblico e Traffico della Prefettura di Polizia di Parigi quando si è rifiutato di obbedire.

Incendi di pallet, baracche da cantiere e veicoli dati alle fiamme nel quartiere Vieux-Pont, da cui proveniva la vittima, e venti persone arrestate: gli appelli alla calma del sindaco della città, Patrick Jarry, non sono bastati a evitare gli scoppi che erano prevedibili date le circostanze della morte del giovane, che sono stati ripresi dallo smartphone di un passante intorno alle 8.15 di martedì mattina nel quartiere della prefettura di Hauts-de-Seine.

Il filmato di cinquanta secondi, diventato virale sui social network, ha letteralmente spazzato via il linguaggio inizialmente usato dalle autorità, che parlavano di un veicolo che sfrecciava verso due agenti di polizia con l’intenzione di investirli.

Le immagini mostrano i due motociclisti della polizia appoggiati alla portiera del lato guida di una Mercedes AMG gialla. Nella colonna sonora, sovrapposta al frastuono del traffico, si sentono frammenti di un’accesa conversazione. “Ti spareranno in testa”, grida un poliziotto, con la pistola a pochi centimetri dal conducente del veicolo.

L’auto era appena ripartita e si muoveva ancora a passo di lumaca quando è partito un colpo. Colpita al cuore, la vittima ha perso il controllo del veicolo, che è andato a sbattere contro un cartello di Place Nelson-Mandela, a una cinquantina di metri di distanza. Il giovane è morto alcune decine di minuti dopo, nonostante il tentativo di rianimazione da parte dell’ambulanza. Un passeggero, anch’egli minorenne, è stato arrestato, mentre un terzo individuo, ancora latitante, era ancora attivamente ricercato martedì sera.

I fatti sono stati riferiti alla Procura di Nanterre, che ha aperto due inchieste: la prima per resistenza all’arresto e tentato omicidio nei confronti della polizia; la seconda, per omicidio volontario, nei confronti del poliziotto che ha usato l’arma. I tre avvocati che rappresentano la famiglia della vittima ritengono che questa decisione della Procura di Nanterre metta in dubbio l’imparzialità dell’inchiesta.

“Rifiutarsi di obbedire non dà la licenza di uccidere”.

In un comunicato stampa, hanno annunciato la presentazione di una denuncia contro l’agente di polizia che ha sparato. “Non c’è dubbio che avesse intenzione di causare la morte”, hanno sottolineato, aggiungendo che “la denuncia riguarderà anche il suo collega per complicità in omicidio volontario”. È stata anche presentata una richiesta di trasferimento del caso ai tribunali. Inoltre”, sostiene uno degli avvocati, Yassine Bouzrou, “non solo la morte del giovane significa che il processo pubblico contro di lui è finito, ma dal momento in cui il video è stato rivelato, è chiaro che l’accusa di tentato omicidio non è più valida e che dovrebbe essere abbandonata”.

I due agenti in questione sono stati interrogati dall’Ispettorato nazionale di polizia prima che l’uomo armato venisse preso in custodia per spiegare come sia arrivato ad aprire il fuoco contro il giovane automobilista quando, come mostra il video, non c’era alcun rischio che venisse colpito o ferito dall’auto.

Riferendosi alle circostanze in cui sono intervenuti gli agenti di polizia, il prefetto della polizia di Parigi, Laurent Nuñez, ha spiegato a BFM-TV che i due agenti avevano “individuato un veicolo che aveva commesso una serie di infrazioni, che inizialmente hanno cercato di controllare. Questo veicolo non si è fermato (…), si è inizialmente rifiutato di rispettare le regole e poi è rimasto bloccato nel flusso del traffico, dove è stato fatto un tentativo di controllarlo a quel punto”.

Durante il question time del governo all’Assemblea nazionale, il ministro dell’Interno Gérald Darmanin, pur ribadendo il suo impegno per il “principio della presunzione di innocenza degli agenti di polizia”, ha definito le immagini pubblicate sui social network “estremamente scioccanti”. Tuttavia, non hanno indignato nessuno al di là della sinistra, per la maggior parte.

Olivier Faure, primo segretario del Partito socialista, ha twittato che “rifiutarsi di obbedire non dà licenza di uccidere”, mentre Clémentine Autain, deputata (La France insoumise) di Seine-Saint-Denis, ha condannato una “esecuzione sommaria”.

