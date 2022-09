L’aumento del costo del denaro è la mazzata finale

Con il nuovo rialzo dei tassi di interessi, il più alto dall’introduzione dell’euro, la Bce certifica la stagflazione in Europa: inflazione più recessione sono le due lame della forbice che sta tagliando il potere d’acquisto di stipendi e pensioni, dei risparmi e della spesa sociale.

La politica in Italia e nella Ue è stata completamente messa da parte dalla finanza, dimostrando nei fatti la sua completa inconsistenza.

Questa situazione finanziaria che non potrà non avere ripercussioni sul New generation Eu, e di conseguenza sul “nostro” Pnrr – vista l’incapacità di gestire l’impatto degli aumenti dei costi dell’energia -, accanto alla totale sudditanza alla Nato in politica estera, sancisce il definitivo fallimento della “Coalizione Ursula”, e di ogni tentativo di riproporla in Italia, dopo questa esasperante quanto inconcludente campagna elettorale.

La “mano invisibile” – tanto cara ad Adam Smith – sfodera gli artigli monetaristici, e favorisce la destra neoliberista, che si prepara al sopravvento.

La destra utilizzando il via libera delle oligarchie e il consenso delle nuove piccole e grandi corporazioni, pretende ora “pieni poteri”.

La democrazia è in pericolo perché si è rotto il vincolo dell’uguaglianza sancito dalla Costituzione.

Sta per chiudersi definitivamente la stagione della Repubblica nata dalla Resistenza e fondata sul lavoro.

