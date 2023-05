Come Wall Street si prepara a un possibile default del debito USA

Mentre le trattative per l’innalzamento del tetto del debito pubblico statunitense, che ammonta a 31.400 miliardi di dollari, sono ormai alle battute finali, le banche e asset manager di Wall Street si stanno preparando alle conseguenze di un eventuale default.

L’industria finanziaria si è già preparata in passato a una crisi di questo tipo, l’ultima volta nel settembre 2021. Questa volta, però, i tempi relativamente brevi per raggiungere un compromesso hanno messo in allarme i banchieri, ha dichiarato un alto funzionario del settore.

Mancano meno di due settimane al 1° giugno, data in cui il Dipartimento del Tesoro ha avvertito che il governo federale potrebbe non essere in grado di pagare tutti i suoi debiti, una scadenza che il Segretario del Tesoro statunitense Janet Yellen ha ribadito domenica.

L’amministratore delegato di Citigroup, Jane Fraser, ha dichiarato che questo dibattito sul tetto del debito è “più preoccupante” di quelli precedenti. L’amministratore delegato di JPMorgan, Jamie Dimon, ha dichiarato che la banca sta convocando riunioni settimanali sulle implicazioni.

COSA SUCCEDEREBBE SE GLI STATI UNITI FACESSERO DEFAULT?

I titoli di Stato statunitensi sono alla base del sistema finanziario globale, per cui è difficile valutare appieno i danni che un default creerebbe, ma i dirigenti si aspettano una massiccia volatilità sui mercati azionari, del debito e di altro tipo.

La capacità di negoziare in entrata e in uscita dalle posizioni del Tesoro nel mercato secondario sarebbe gravemente compromessa.

I dirigenti di Wall Street che hanno fornito consulenza alle operazioni sul debito del Tesoro hanno avvertito che le disfunzioni del mercato del Tesoro si diffonderebbero rapidamente ai mercati dei derivati, dei mutui e delle materie prime, poiché gli investitori metterebbero in dubbio la validità dei Treasury ampiamente utilizzati come garanzia per operazioni e prestiti.

Secondo gli analisti, le istituzioni finanziarie potrebbero chiedere alle controparti di sostituire le obbligazioni interessate dai mancati pagamenti.

Anche una breve violazione del limite del debito potrebbe portare a un’impennata dei tassi di interesse, a un crollo dei prezzi delle azioni e a violazioni dei patti nella documentazione dei prestiti e negli accordi di

leva finanziaria.

Secondo Moody’s Analytics, anche i mercati dei finanziamenti a breve termine potrebbero bloccarsi.

COME SI STANNO PREPARANDO GLI ISTITUTI?

Le banche, i broker e le piattaforme di trading si stanno preparando ad affrontare le perturbazioni del mercato dei Treasury e una più ampia volatilità.

In genere, si tratta di pianificare la gestione dei pagamenti sui titoli del Tesoro; capire come reagirebbero i mercati di finanziamento critici; garantire tecnologia, capacità di personale e liquidità sufficienti a gestire elevati volumi di trading; verifica del potenziale impatto sui contratti con i clienti.

I grandi investitori obbligazionari hanno avvertito che mantenere alti livelli di liquidità è importante per resistere a potenziali movimenti violenti dei prezzi degli asset e per evitare di dover vendere nel momento peggiore.

La piattaforma di trading obbligazionario Tradeweb ha dichiarato che sta discutendo con i clienti, i gruppi industriali e altri partecipanti al mercato dei piani di emergenza.

QUALI SCENARI VENGONO PRESI IN CONSIDERAZIONE?

La Securities Industry and Financial Markets Association (SIFMA), uno dei principali gruppi industriali, ha stilato un libro di istruzioni che illustra come gli attori del mercato del Tesoro – la Federal Reserve Bank di New York, la Fixed Income Clearing Corporation (FICC), le banche di compensazione e gli operatori del Tesoro – comunicherebbero prima e durante i giorni di potenziali mancati pagamenti del Tesoro.

La SIFMA ha preso in considerazione diversi scenari. Il più probabile è che il Tesoro guadagni tempo per rimborsare gli obbligazionisti annunciando, prima di un pagamento, il rinnovo dei titoli in scadenza, prorogandoli di un giorno alla volta.

Ciò consentirebbe al mercato di continuare a funzionare, ma probabilmente non maturerebbero interessi per il pagamento ritardato.

Nello scenario più disastroso, il Tesoro non paga né il capitale né la cedola e non proroga le scadenze. Le obbligazioni non pagate non potrebbero più essere scambiate e non sarebbero più trasferibili sul Fedwire Securities Service, utilizzato per detenere, trasferire e regolare i Treasury.

Ogni scenario porterebbe probabilmente a significativi problemi operativi e richiederebbe aggiustamenti manuali giornalieri nei processi di negoziazione e regolamento.

“È difficile perché si tratta di una situazione senza precedenti, ma tutto ciò che stiamo cercando di fare è assicurarci di sviluppare un piano con i nostri membri per aiutarli a navigare in quella che sarebbe una situazione dirompente“, ha dichiarato Rob Toomey, amministratore delegato e consulente generale associato della SIFMA per i mercati dei capitali.

Anche il Treasury Market Practices Group – un gruppo di settore sponsorizzato dalla Federal Reserve di New York – ha un piano per la negoziazione dei Treasury non pagati, che ha rivisto alla fine del 2022, secondo il verbale della riunione sul suo sito web datato 29 novembre. La Fed di New York ha rifiutato di commentare ulteriormente.

Inoltre, nelle passate fasi di stallo del tetto del debito – nel 2011 e nel 2013 -, il personale e i responsabili politici della Fed hanno sviluppato un manuale che probabilmente fornirebbe un punto di partenza, con l’ultimo e più delicato passo che consiste nel rimuovere completamente i titoli in default dal mercato.

La Depository Trust & Clearing Corporation, che possiede la FICC, ha dichiarato di star monitorando la situazione e di aver modellato una serie di scenari basati sul playbook della SIFMA.

“Stiamo inoltre collaborando con i nostri partner del settore, le autorità di regolamentazione e i partecipanti per garantire il coordinamento delle attività“, ha dichiarato.

*da Reuters

