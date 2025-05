Il declino di SWIFT: come le potenze globali stanno sfuggendo alla trappola del dollaro

Gli USA hanno trasformato SWIFT in un’arma per punire i nemici, ma ora alleati e avversari stanno costruendo vie di fuga dal sistema finanziario globale dominato dal dollaro.

La militarizzazione della finanza globale è diventata un pilastro della politica estera americana. Al centro di tutto c’è il controllo di Washington sul Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), un servizio di messaggistica finanziaria un tempo considerato neutrale, ma oggi apertamente utilizzato per imporre sanzioni occidentali e isolare i rivali.

Mentre il presidente Donald Trump minacciava punizioni economiche per i Paesi che abbandonavano il dollaro, i suoi primi 100 giorni alla Casa Bianca hanno registrato il crollo più forte della valuta dall’era Nixon. Quel momento simbolico ha coinciso con un cambiamento globale già in atto: l’accelerazione degli sforzi delle nazioni per ridurre la dipendenza dalle infrastrutture finanziarie controllate dagli USA.

Oggi, una coalizione sempre più ampia di Stati – alcuni sanzionati, altri semplicemente cauti – si sta allontanando dal dollaro e dalla rete SWIFT, abbracciando nuovi sistemi finanziari che promettono di operare fuori dalla portata di Washington.

Uno strumento di guerra economica



SWIFT non è una banca né un processore di pagamenti, ma una piattaforma di messaggistica che consente alle istituzioni finanziarie di inviare istruzioni di transazione transfrontaliera in modo sicuro. Il suo vantaggio principale risiede nella velocità, nella crittografia e nell’adozione quasi universale. Per decenni, banche di Paesi diversi, che operano con lingue e valute differenti, hanno fatto affidamento su di essa per lavorare senza intoppi.

Quell’immagine ha subito un duro colpo nel 2006, quando si scoprì che SWIFT aveva segretamente condiviso dati con la CIA e il Tesoro americano nell’ambito del Terrorist Finance Tracking Program (TFTP). Quel monitoraggio continua ancora oggi, con la NSA che intercetta i messaggi SWIFT.

Poi, nel 2012, i falchi bipartisan di United Against Nuclear Iran (UANI) hanno fatto pressioni su SWIFT per interrompere i legami con Teheran, accusando il Paese di violare le sanzioni USA e UE. SWIFT obbedì prontamente. Ma quando attivisti palestinesi chiesero lo stesso trattamento per Israele per crimini di guerra, la campagna fu ignorata. Con il precedente stabilito, SWIFT ha espulso la Corea del Nord nel 2017 e la Russia nel 2022.

Il messaggio era chiaro: SWIFT non era più neutrale. Era diventata un’arma per la guerra economica.

Una nuova architettura emerge



L’esclusione da SWIFT può paralizzare un’economia in una notte: le banche restano isolate, incapaci di inviare o ricevere pagamenti persino con partner non occidentali. Il commercio si blocca. Ma questa tattica si sta rivelando controproducente.

Dopo le minacce di disconnessione seguite all’annessione della Crimea nel 2014, la Russia ha sviluppato la sua piattaforma: il System for Transfer of Financial Messages (SPFS), lanciato nel 2017. Oggi SPFS include 177 istituzioni straniere da 25 Paesi.

L’Iran, che nel 2023 ha annunciato l’integrazione dei suoi sistemi di comunicazione e trasferimento interbancario con quelli russi, sta lavorando alla propria infrastruttura di messaggistica, chiamata Automated Currency Management and Exchange Reporting (ACUMER).

Ma la sfida più grande a SWIFT non viene dagli Stati sanzionati, bensì dalle potenze emergenti che anticipano future ostilità americane.

La Cina ha lanciato il Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) nel 2015. Sebbene utilizzi ancora SWIFT per molte transazioni, CIPS ha il suo livello di messaggistica, permettendo scambi fluidi con Russia e altri partner. Quasi 4.800 banche partecipano a CIPS – circa la metà di quelle su SWIFT, nonostante sia attivo da meno di un decennio.

Consapevoli della necessità di un’alternativa unificata, i BRICS nel 2018 hanno iniziato a sviluppare “BRICS Pay”. Con il blocco che oggi supera il G7 in dimensioni economiche (oltre un terzo del PIL mondiale), BRICS Pay ha avviato pagamenti pilota nel 2019 e ha ottenuto il pieno sostegno cinese nell’ottobre 2024. Sebbene sia ancora in fase sperimentale, il suo potenziale lo rende il rivale più serio di SWIFT.

Addio (rapido) al dollaro



Ma l’abbandono di SWIFT non riguarda più solo i rivali degli USA.

Nel 2022, l’Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) – un blocco di 10 Paesi per lo più filo-USA, con 600 milioni di abitanti – ha lanciato l’iniziativa Regional Payment Connectivity (RPC), che sfrutta sistemi nazionali di pagamento istantaneo come PayNow (Singapore) e PromptPay (Thailandia) per consentire trasferimenti diretti senza SWIFT.

In precedenza, le transazioni tra Paesi ASEAN richiedevano la conversione in dollari. Ad esempio, un bonifico da Singapore alle Filippine vedeva i dollari singaporiani convertiti in USD e poi in pesos filippini. Con RPC, questi passaggi vengono eliminati, riducendo costi e tempi.

Lo stesso anno, l’Unione Africana ha lanciato il Pan-African Payment and Settlement System (PAPSS), che bypassa anch’esso SWIFT e il dollaro.

Questa rivoluzione silenziosa tra i partner di Washington segnala un cambiamento più profondo: persino gli alleati diffidano della politicizzazione di SWIFT.

La fine del monopolio



Nonostante tutto, SWIFT non scomparirà domani. Molte istituzioni lo usano insieme ad alternative per massimizzare l’accesso ai mercati. Ma la diffusione di nuovi sistemi offre ai Paesi opzioni senza precedenti per affermare la sovranità economica.

Nel 2012, l’Iran doveva ricorrere al baratto e al contrabbando d’oro per aggirare le sanzioni. Oggi può commerciare con la Cina via CIPS e con la Russia via SPFS. Man mano che più Stati adottano sistemi simili, l’impatto di eventuali future esclusioni da SWIFT si riduce drasticamente.

Questo erode i punti di forza di SWIFT. Sicurezza? Compromessa dalla sorveglianza USA e dal furto di 81 milioni di dollari alla Banca del Bangladesh nel 2016. Velocità? Superata da piattaforme come RPC e PAPSS. Universalità? Minata da ogni Paese espulso.

Il vero vantaggio di SWIFT è l’effetto rete: funziona perché tutti lo usano. Ma con ogni disconnessione politica, quella rete si restringe. Al contrario, il CIPS cinese non ha mai imposto sanzioni estese, rendendolo un’opzione più sicura per chi cerca stabilità finanziaria.

Il dominio del dollaro si indebolisce



Il declino di SWIFT va di pari passo con l’indebolimento del ruolo globale del dollaro. Poiché SWIFT funge da guardiano, Washington può punire chi cerca alternative. Ma una volta che sistemi paralleli eliminano questo vantaggio, i Paesi possono sperimentare valute diverse. Inoltre, piattaforme come RPC riducono la dipendenza dalle valute intermediarie.

Cina e Arabia Saudita stanno esplorando scambi in renminbi, una mossa impensabile nell’era del dollaro dominante.

La supremazia finanziaria USA non svanirà da un giorno all’altro. Ma l’ascesa di sistemi paralleli dimostra che le potenze globali – sia nemiche che alleate – si stanno aprendo la strada fuori dall’orbita finanziaria occidentale.

* da The Cradle

4 Maggio 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO