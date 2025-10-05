Il mondo finanzia il deficit degli Stati Uniti

Nell’agosto del 1971, Richard Nixon annunciò la sospensione della convertibilità del dollaro in oro. Ciò pose fine a un ciclo iniziato con gli accordi di Bretton Woods, che avevano concesso agli Stati Uniti – l’unica potenza industriale e finanziaria emersa dalla guerra con le proprie capacità intatte e in qualità di creditrice del resto del mondo – la possibilità di rendere la propria valuta la riserva di valore globale.

Ma, anche con questo potere americano, fu necessario fare concessioni riguardo alla copertura aurea e, quindi, concentrare le riserve dei paesi occidentali. Nessuno era disposto a consegnare la stampa della valuta di riserva a un singolo paese.

Con il gesto di interrompere la convertibilità – il cosiddetto Nixon Shock – il sistema di Bretton Woods, che aveva fornito stabilità al commercio internazionale dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, collassò. Il gold standard, che garantiva che ogni dollaro potesse essere scambiato per una quantità fissa di metallo prezioso, fu abbandonato. Da allora, il dollaro è stato sostenuto esclusivamente dalla “fiducia” nell’economia degli Stati Uniti e dal potere politico e militare che la sostiene.

Ma non è tutto. La coercizione per imporne l’uso portò alla nascita dei petrodollari. Lo stesso Nixon firmò un accordo con l’Arabia Saudita, in base al quale quel paese – il più grande esportatore di petrolio dell’epoca – avrebbe accettato pagamenti solo in dollari statunitensi. In cambio, gli Stati Uniti avrebbero garantito la sicurezza dell’Arabia Saudita.

L’alta dipendenza delle economie mondiali dal petrolio garantì la permanenza di questa valuta come riserva e anche come mezzo di pagamento internazionale più universale.

Il privilegio esorbitante

Questo passaggio a una valuta basata sulla “fiducia” diede inizio a un ordine finanziario peculiare: la valuta di un singolo paese divenne un riferimento globale. Con ciò, Washington acquisì un privilegio senza pari: può stampare dollari a piacimento, senza che il mondo li rifiuti. Anzi, il mondo li richiede.

Banche centrali, governi e aziende hanno bisogno di dollari per negoziare, risparmiare e prendere prestiti. Ciò che per qualsiasi altra nazione sarebbe una ricetta certa per l’inflazione, per gli Stati Uniti diventa un meccanismo di finanziamento globale.

L’allora ministro delle Finanze – e in seguito presidente della Francia – Valéry Giscard d’Estaing soprannominò questa situazione “privilegio esorbitante“. E aveva ragione: grazie all’egemonia del dollaro, gli Stati Uniti possono vivere al di sopra delle loro possibilità, finanziando i propri deficit fiscali e commerciali con carta – o registrazioni digitali – che altri valutano come se fossero oro.

Come funziona la macchina

La macchina opera in modo semplice e brutale. Come abbiamo visto, il petrolio e la maggior parte delle altre materie prime sono negoziate in dollari. Il debito internazionale è emesso in dollari. Le riserve delle banche centrali sono detenute in dollari. Così, tutti i paesi del mondo pagano una sorta di “tributo” al centro del sistema.

Quando la Federal Reserve, la banca centrale americana, espande l’offerta di moneta – come ha fatto dopo la crisi del 2008 o durante la pandemia del 2020 – inietta liquidità che viaggia oltre i suoi confini. Parte di questi dollari circola nell’economia globale, mettendo sotto pressione i prezzi e svalutando le valute locali. Altri ritornano negli Stati Uniti sotto forma di acquisti di titoli del Tesoro americano, considerati le attività più sicure del pianeta. In entrambi i casi, Washington ci guadagna: finanzia il proprio debito a basso costo ed esporta parte della propria inflazione.

Non tutta la colpa è del dollaro

Vale la pena qualificare questo punto. L’inflazione globale non può essere spiegata solo dall’emissione USA. Altri fattori sono in gioco: guerre che perturbano le catene di approvvigionamento, aumenti del prezzo del petrolio, pandemie che sconvolgono la produzione, speculazione finanziaria e le politiche interne di ogni paese. Ma il dollaro agisce come un amplificatore: il suo status di valuta di riserva globale fa sì che i costi delle decisioni degli USA siano socializzati su scala globale.

Quando la Federal Reserve aumenta i tassi di interesse, per esempio, il capitale fugge dai paesi emergenti verso i titoli del Tesoro americano, rafforzando il dollaro e indebolendo le valute nazionali. Ciò rende più care le importazioni, aumenta il costo del debito estero e colpisce direttamente le economie periferiche.

È un promemoria del fatto che la sovranità monetaria del Sud del mondo è legata alle decisioni di una banca centrale che risponde esclusivamente agli interessi degli Stati Uniti, con dirigenti del mondo finanziario privato e un presidente nominato dal potere esecutivo.

Finanziamento invisibile

Il risultato è paradossale: il mondo intero finanzia il deficit degli USA. Il paese più indebitato del pianeta rimane, allo stesso tempo, il più solvibile agli occhi dei mercati. Non perché i suoi conti siano in ordine, ma perché può sempre pagare nella valuta che solo lui emette.

È come se tutti gli altri accettassero volontariamente di essere creditori eterni di una potenza che non intende mai rimborsarli in oro, ma solo nella sua propria promessa stampata.

Quanto durerà?

La grande domanda è per quanto tempo questo schema possa essere sostenuto. Sono già in corso tentativi di costruire alternative: lo yuan cinese o RMB, le iniziative dei BRICS per negoziare in valute locali o persino le valute digitali delle banche centrali. L’euro, sebbene importante, non è riuscito a detronizzare il dollaro.

L’egemonia del dollaro non è solo una questione economica: è un dispositivo di potere. Gli Stati Uniti non solo stampano la valuta che tutti usano, ma possono anche bloccare transazioni, applicare sanzioni finanziarie ed escludere interi paesi dal sistema dei pagamenti. Guerra e finanza sono intrecciate nello stesso campo di battaglia.

Nel frattempo, il resto del mondo sostiene i costi: inflazione importata, debiti più cari, ricorrenti crisi valutarie. La conclusione è scomoda, ma chiara: viviamo in un ordine in cui l’emittente della valuta mondiale spende ciò che non ha, e il resto del pianeta paga il conto – sempre più con ciò che anch’esso non ha: debito crescente e sovranità ipotecate.

Forse il XXI secolo vedrà l’emergere di un nuovo equilibrio monetario. Ma finché il dollaro continuerà a regnare, il paradosso persisterà: gli Stati Uniti producono deficit e il mondo intero li finanzia.

* da GlobeTrotter

