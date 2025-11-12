La zohranomics a New York

Immaginate la mappa della metropolitana: linee che si incrociano, nodi di scambio, percorsi chiari verso destinazioni molto concrete. Il programma economico di Zohran Mamdani somiglia a una nuova linea – la linea dell’affordability (sostenibilità economica, accessibilità, convenienza economica o capacità di permettersi qualcosa, ndr) – che vuole collegare tre stazioni rimaste troppo spesso su binari separati: costo della vita (soprattutto la casa), possibilità di diventare genitori senza ansie finanziarie, e salari che tengano il passo.

È un’agenda che negli Stati Uniti viene etichettata “democratic socialist”, ma che in molte capitali europee suona come socialdemocrazia ordinaria: servizi universali, fisco più progressivo, ruolo pubblico nell’offerta di beni essenziali.

La novità sta nel contesto: calarla nel mercato elettorale americano, e farne una bussola per gli under 40, è la scommessa politica. E non a caso la campagna che lo ha portato alla vittoria in NYC è stata costruita su una parola chiave (affordability appunto) e su un gesto ripetuto dal palco: “freeze the… rent” gridato dalla platea, a segnalare priorità semplici da ricordare, difficili da attuare.

Sul lato delle entrate, la “linea” si finanzia soprattutto con due leve: un aumento dell’aliquota massima dell’imposta statale sulle società dal 7,25 all’11,5% (gettito stimato 5 miliardi l’anno) e un “millionaires tax” cittadino, +2 punti sull’aliquota locale per i redditi oltre 1 milione (circa 4 miliardi).

Entrambe le misure richiedono il via libera di Albany (capoluogo dello Stato di New York, ndr) e della governatrice , e pongono un tema tecnico non banale: il gettito dell’imposta statale sulle società non affluisce automaticamente al bilancio di New York City. Inoltre, a parità di base imponibile, l’innalzamento porterebbe il carico combinato città+Stato per le corporation a livelli prossimi al 21% federale, con sovrapprezzi MTA per alcune imprese.

Sul millionaires tax, l’effetto netto sul gettito dipende anche dai comportamenti migratori dei top earners: analisi recenti segnalano assenza di fughe significative dopo l’aumento delle aliquote statali del 2021, ma resta il rischio di volatilità legata ai capital gains e alla concentrazione del gettito.

Sul lato della spesa, la fermata-bandiera è l’infanzia: un sistema di childcare universale 0–5 anni. La campagna lo quantifica in 6 miliardi l’anno, ma le stime indipendenti oscillano: 2,5–3,5 miliardi (Fiscal Policy Institute) fino a 9,5 miliardi (Penn Wharton Budget Model).

La letteratura economica indica effetti positivi sull’occupazione delle madri e, in generale, “cascate” economiche locali; i nodi sono qualità dell’offerta e targeting iniziale: rendere il servizio universale subito può essere meno efficiente, in carenza di risorse, rispetto a un phasing mirato ai redditi medio-bassi.

La seconda fermata è la casa. Il piano prevede 200.000 nuove unità a canone regolato in dieci anni, finanziate con 70 miliardi di debito aggiuntivo oltre ai 30 già in pipeline. Qui le incognite non sono solo i cantieri: il tetto legale al debito cittadino andrebbe alzato dal legislatore statale; parte del servizio del debito potrebbe ricadere sul bilancio generale se le rendite da affitti non bastassero; e i costi di costruzione, tra inflazione e impegni su salari “prevailing/union”, rischiano di comprimere i volumi effettivi.

Gli economisti più scettici suggeriscono di coinvolgere di più il privato per rapporto costo/unità, mentre i promotori replicano che, data la scala del fabbisogno, “a volte il costruttore deve essere il settore pubblico”.

Terza fermata: affitti. Un congelamento quadriennale dei canoni stabilizzati ha costo diretto immediato nullo per il Comune, ma può generare oneri crescenti per sostenere gli operatori più esposti, specie negli immobili sussidiati post-1973, fino a diversi miliardi nel medio periodo; al tempo stesso, i sostenitori richiamano indicatori di stress abitativo e homelessness per motivare l’intervento.

È una misura che il sindaco può facilitare attraverso le nomine alla Rent Guidelines Board, senza passare da Albany, pur con possibili effetti collaterali sulla manutenzione del patrimonio immobiliare.

Quarta fermata: trasporti. Autobus gratuiti e veloci. Il costo lordo per il sistema MTA sfiora il miliardo l’anno in minori ricavi, con un problema aggiuntivo: i titoli di debito MTA sono storicamente “ripagati” anche dai flussi tariffari, per cui ogni rimodulazione richiede un rimpiazzo credibile e l’assenso dei bondholder.

Sul lato benefici, stime di economia dei trasporti suggeriscono risparmi di tempo per decine di milioni di ore/anno e ricadute di produttività. Ma la governance non è municipale: tariffe e bilancio MTA non dipendono dal sindaco.

Accanto a ciò, il programma accenna a un salario minimo statale a 30 dollari entro il 2030, a un dipartimento cittadino di Public Safety (“protezione dei cittadini da minacce alla loro salute, sicurezza e benessere, inclusi crimini, disastri e emergenze“; circa 450 milioni) e a un esperimento pilota di supermarket pubblici (60 milioni).

Anche qui, gran parte degli snodi passa da Albany; e le imprese già oggi scontano un carico fiscale locale-statale non trascurabile.

In controluce, scorre una questione di metodo: la nostalgia per un patto urbano più egualitario (università gratis, case accessibili, sindacati forti) si scontra con lezioni fiscali imparate a caro prezzo negli anni ’70. L’ambizione di “fare di più, nonostante tutto” riapre il dibattito su chi paga, quando e con quali vincoli alla capacità di indebitarsi senza erodere altri servizi.

Guardata dall’Europa, l’architettura socio-economica di Mamdani riecheggia modelli scandinavi: più Stato dove il mercato non garantisce esiti inclusivi, più progressività per ridurre il peso delle spese incomprimibili su famiglie e giovani.

Detto al modo di chi vive i prezzi di Milano: se casa, asili e mobilità mangiano il 50–60% del reddito, la domanda politica si fa molto concreta. E qui sta il punto interessante: il messaggio ha attivato fasce di elettorato giovane e nuovi votanti, riportando al centro un’idea di giustizia intergenerazionale che il progressismo (concentrato sulla redistribuzione “orizzontale” tra redditi nell’oggi) ha forse lasciato sullo sfondo.

Non è una sentenza, è una domanda che resta aperta: in una società che invecchia, chi parla per chi arriva dopo? In questa tornata, una parte della risposta è venuta da una “linea” disegnata apposta per loro.

* economista – https://lucianocanova.substack.com/

12 Novembre 2025 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO