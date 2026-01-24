“Con Trump il capitalismo ha ‘un nuovo sceriffo in città’”

C’è qualcosa di meglio che stare a gingillarsi con i tweet di Trump per capire quali siano le priorità strategiche degli Stati Uniti di oggi.

Sulle pagine del Financial Times, il segretario al commercio Usa, Howard Lutnick, aveva anticipato quello che avrebbe detto al World Economic Forum di Davos. E quando lo ha detto direttamente in una delle sessioni del Forum (quella organizzata dal fondo BlackRock, ndr) abbiamo visto la presidente della BCE Christine Lagarde – e qualche altro esponente dell’establishment europeo – guadagnare rapidamente la porta per segnalare la propria indignazione. Alcuni dei ricconi e dei big boss presenti lo hanno addirittura fischiato, anche se Lutnick – ex ceo della società finanziaria Cantor Fitzgerald – in fondo è uno del loro stesso mondo.

Lutnick, con un linguaggio fin troppo esplicito per i felpati consessi ai quali erano abituate le classi dirigenti dell’occidente capitalistico, non solo ha affermato che Trump “ha messo l’America al primo posto” (questo già lo sapevamo), ma che “Gli investitori globali capiscono che il capitalismo e il loro successo sono protetti quando l’America è forte, e il mondo rispetta il nostro esercito. Quando noi vinciamo, il mondo vince”.

Dunque, secondo Lutnick, “con Trump il capitalismo adesso ha un nuovo sceriffo in città”. Per il segretario al commercio USA la vecchia linea del pensiero globalista è stata un disastro, quindi il multilateralismo è fallito e l’economia può ripartire solo con il rafforzamento economico interno di ogni singolo stato, ovviamente con massima priorità per quello statunitense. Dunque non cercheranno né il permesso, né l’approvazione degli altri per privilegiare e imporre gli interessi degli Stati Uniti.

Per capire con che cosa faremo i conti in questa fase storica, anche nelle conseguenze per il nostro e gli altri paesi, più chiari di così non si poteva essere.

Riproduciamo qui di seguito il testo di Lutnik sul Financial Times. Buona lettura

*****

Howard Lutnik (Segretario al Commercio degli Stati Uniti)

“Ogni anno, a gennaio, i leader si riuniscono a Davos, in Svizzera, per il World Economic Forum per discutere l’economia globale. Quest’anno, alcuni hanno posto una domanda importante: perché mai l’amministrazione Trump dovrebbe andare a Davos? Perché presentarsi e partecipare quando siamo stati così chiari nel dire che la vecchia linea di pensiero globalista è stata un disastro per l’America? La risposta è semplice: non andiamo a Davos per sostenere lo status quo. Andiamo per affrontarlo a testa alta.

Per troppo tempo, il destino dell’economia globale è stato deciso da un establishment internazionale che ha preso il potere economico americano e lo ha consegnato al resto del mondo. Alcuni dei nostri leader passati hanno creduto alle menzogne secondo cui la delocalizzazione era necessaria, i confini non lo erano, e il nostro interesse nazionale doveva sottomettersi a un costo del lavoro globale più basso per il bene comune.

Quell’approccio ha fallito negli Stati Uniti, ha schiacciato i lavoratori americani e ha dilaniato anche gran parte del resto del mondo. Ha distrutto industrie, indebolito le catene di approvvigionamento e lasciato indietro i lavoratori nella maggior parte dei paesi occidentali.

Sotto la guida del Presidente Donald Trump, stiamo andando in una nuova direzione. Questa amministrazione mette l’America al primo posto. Stiamo ricostruendo aggressivamente la produzione interna, liberando l’energia americana, chiedendo un commercio equo con i nostri partner e ripristinando l’idea che la nostra politica economica dovrebbe servire i cittadini americani, non il contrario.

Dopo un anno, i risultati sono stati storici. Le nostre esportazioni sono aumentate, le nostre importazioni sono diminuite, il nostro deficit commerciale è sceso del 35% e il nostro deficit di bilancio è notevolmente inferiore. La nostra crescita del PIL è trainata da investimenti record nell’economia americana. I nostri solidi dati del PIL al 4,3% non sono apparsi per caso. Sono il risultato diretto delle politiche “America First” che danno priorità alla produzione, alla resilienza e ai lavoratori statunitensi.

Contrariamente agli avvertimenti dei politici dell’establishment, queste politiche non hanno danneggiato il mondo, lo hanno aiutato. Anche mentre gli Stati Uniti hanno usato strategicamente i dazi per difendere i propri lavoratori, i mercati globali sono cresciuti più forti. Le borse valori in Giappone, Regno Unito, Europa e Corea del Sud sono tutte in rialzo, nettamente in rialzo.

Questo perché il messaggio è chiaro: quando l’America brilla intensamente, il mondo brilla. Gli investitori globali capiscono che il capitalismo e il loro successo sono protetti quando l’America è forte, e il mondo rispetta il nostro esercito. Quando noi vinciamo, il mondo vince.

Siamo qui a Davos per rendere una cosa cristallina: con il Presidente Trump, il capitalismo ha un nuovo sceriffo in città. Per decenni, ai paesi è stato detto che esisteva un solo modello accettabile. Sono stati costretti a dipendere dalle catene di approvvigionamento globali e a fidarsi scioccamente che le istituzioni globali li avrebbero sostenuti. Quel modello ha messo l’America all’ultimo posto, e ha lasciato anche innumerevoli altri più deboli.

L’amministrazione Trump si sta assumendo senza scuse la responsabilità di quel sistema fallito. Crediamo che le nazioni abbiano sia il diritto che la responsabilità di mettere il loro popolo al centro del processo decisionale economico. Crediamo che industrie domestiche forti siano una risorsa, non un difetto. Siamo a Davos per annunciare un modo migliore — un modo che l’America sta dimostrando con successo. Rifiutando un globalismo “taglia unica” ed abbracciando la forza nazionale, abbiamo dimostrato che la prosperità inizia in casa. E non c’è motivo per cui altri paesi non possano fare lo stesso.

Gli Stati Uniti non accetteranno più accordi che tradiscano i lavoratori americani o minino la nostra base industriale. Se i paesi stranieri vogliono accedere al nostro mercato, ciò comporterà aspettative di equità, reciprocità e rispetto della nostra sovranità nazionale. Negozieremo con sicurezza e investiremo con coraggio nel nostro stesso futuro.

Ma è importante notare che “America First” non significa “America da sola”. Crediamo che l’economia globale sia più forte quando le nazioni sono forti individualmente. I paesi che investono nel proprio popolo sono partner commerciali migliori, mentre quelli che si affidano a fantasie globaliste e si sottraggono alle responsabilità creano instabilità.

Nei prossimi giorni, chiariremo che questo momento rappresenta una straordinaria opportunità per l’economia globale. Un percorso si aggrappa disperatamente a uno status quo fallito che protegge istituzioni e principi distaccati dalla realtà invece che le persone. L’altro abbraccia un approccio che rispetta la sovranità, premia la produttività e ripristina la fiducia tra governi e cittadini.

L’America, sotto il Presidente Trump, ha coraggiosamente scelto la strada corretta. Rimettendo il nostro popolo al centro della nostra economia, stiamo ricostruendo le fondamenta di una prosperità duratura.

Non andiamo a Davos per mimetizzarci. Non chiediamo il permesso né cerchiamo approvazione. Siamo qui per dichiarare che l’era dell'”America Ultima” è giunta al termine”.

