Come il Sud Globale sta smantellando la supremazia del dollaro

“L’egemonia americana ha contribuito a fornire beni pubblici: vie marittime aperte, un sistema finanziario stabile, sicurezza collettiva e supporto a quadri per la risoluzione delle controversie… Abbiamo partecipato ai rituali e in gran parte evitato di denunciare il divario tra retorica e realtà… Questo patto non funziona più. Sia chiaro: siamo nel mezzo di una rottura, non di una transizione“.

Primo Ministro canadese Mark Carney, discorso speciale al World Economic Forum (WEF), Davos 2026

L’era della supremazia globale indiscussa del dollaro si sta sfilacciando ai bordi. Quello che una volta era un pilastro della finanza e del commercio globale è ora un dominio conteso, mentre un numero crescente di Stati cerca alternative alla valuta a lungo utilizzata per imporre i diktat occidentali. La centralità del dollaro USA nelle transazioni transfrontaliere e il suo ruolo di valuta di riserva mondiale non sono più garantiti – e questo cambiamento non è più teorico.

Per decenni, il dollaro ha funzionato come mezzo di scambio universale, riserva di valore e unità di conto. Ma questi vantaggi sono arrivati a costi elevati. La dipendenza del sistema dalle politiche di un singolo Stato e la sua affidamento alle conversioni intermedie hanno generato strati di rischio e attrito. Oggi, questi rischi sono diventati ostacoli all’espansione del commercio globale. E mentre le economie emergenti guadagnano fiducia e peso, Washington è costretta a cedere il suo trono monetario.

Il dollaro regna ancora, ma la sua presa si sta allentando

Il dollaro continua a dominare le transazioni transfrontaliere, sia nei conti correnti che nei mercati finanziari. Rimane una riserva di valore affidabile sia per gli investitori istituzionali che per i privati. Ma la marea sta cambiando. Dall’inizio della pandemia di COVID-19, le banche centrali e il capitale privato hanno costantemente ridotto le loro disponibilità in dollari, reindirizzando il valore verso l’oro e altri asset tangibili.

Sebbene il dollaro sia ancora utilizzato per standardizzare la contabilità globale, l’utilizzo dell’intelligenza artificiale (AI) e l’innovazione tecnologica consentono ora a panieri di valute – come quelli composti dalle nazioni BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) – di sostituire facilmente molte delle funzioni del dollaro. In breve, l’era in cui non esisteva un’alternativa credibile è finita.

I BRICS e l’ascesa delle valute contrappeso

Mentre il Sud Globale espande la sua quota nel commercio e nel PIL mondiale, l’uso pratico delle valute non in dollari sta guadagnando terreno. All’interno del blocco BRICS, le transazioni vengono sempre più condotte in valute nazionali.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) – la rete di messaggistica dominata dall’Occidente utilizzata dalle banche per i pagamenti transfrontalieri – rimane dominante, ma le alternative stanno guadagnando terreno. I dati mostrano che nel maggio 2025 lo yuan cinese, che rappresentava solo il 2% dei pagamenti globali, facilitava già il 50% del commercio interno ai BRICS.

Sebbene il sistema di pagamento dei BRICS sia ancora lontano dall’accettazione globale, la sua presenza è in crescita. E dietro questo slancio c’è una comprensione strategica: la vera sovranità monetaria non può coesistere con la dipendenza da sistemi finanziari ostili.

CBDC: un salto digitale verso una finanza multipolare

Il più grande ostacolo alla costruzione di alternative multipolari non è la volontà politica ma l’infrastruttura. Sostituire SWIFT richiede piattaforme sicure, scalabili e interoperabili. Qui, le valute digitali delle banche centrali (CBDC) – versioni digitali basate su blockchain delle valute nazionali emesse e regolamentate dalle banche centrali – offrono un percorso trasformativo. A differenza delle criptovalute, le CBDC sono pienamente garantite e controllate dalle autorità monetarie sovrane, combinando la velocità digitale con la supervisione statale.

Pechino guida la carica. La Banca Popolare Cinese ha ampliato il suo Cross-Border Interbank Payment System (CIPS), un’alternativa a SWIFT progettata per le transazioni in yuan e sempre più integrata con le piattaforme CBDC.

Secondo le sue stime, le CBDC possono ridurre i costi di transazione fino al 50% e liquidare i pagamenti transfrontalieri in pochi secondi. SWIFT, al contrario, dipende da un modello bancario corrispondente lento e stratificato che può richiedere giorni e impone pesanti commissioni.

Lo yuan digitale supera i 2 trilioni di dollari

Questo è il motivo per cui lo yuan digitale cinese (e-CNY) è cresciuto di oltre l’800% dal 2023, superando i 2,3 trilioni di dollari di volume di transazioni entro la fine del 2025. Per aumentare l’adozione domestica, la Cina sta impiegando una strategia che preserva la sovranità e la regolamentazione dell’e-CNY incorporando al contempo caratteristiche fruttifere e funzionalità simili alle stablecoin.

Project mBridge – abbreviazione di “multiple CBDC Bridge” – è un’iniziativa congiunta sviluppata dall’Innovation Hub della Banca dei Regolamenti Internazionali e dalle banche centrali di Cina, Hong Kong, Thailandia ed Emirati Arabi Uniti. Consente pagamenti transfrontalieri in tempo reale utilizzando CBDC su una piattaforma blockchain condivisa senza la necessità di banche corrispondenti o messaggistica SWIFT.

Nel 2025, mBridge ha elaborato 55,49 miliardi di dollari di transazioni – un aumento di 2.500 volte rispetto alle prove iniziali del 2022. Oltre il 95% del suo volume è in e-CNY, sfidando le previsioni iniziali secondo cui le CBDC, e in particolare quella cinese, avrebbero sofferto dello scetticismo pubblico e di casi d’uso limitati.

Cinque anni dopo il suo lancio, l’e-CNY rimane il più grande esperimento di valuta digitale di banca centrale al mondo. E il suo successo sta rimodellando le ipotesi su chi può dettare i tempi nell’innovazione finanziaria.

Le frontiere della fintech nell’Asia occidentale

Il cambiamento non si limita all’Asia orientale e meridionale. In Asia occidentale, gli Emirati Arabi Uniti stanno prendendo il comando nei pagamenti digitali. Una nuova piattaforma sostenuta dalla Cina e testata dalle banche centrali di Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Hong Kong e Thailandia ha già eseguito oltre 4.000 transazioni transfrontaliere. Il Ministero delle Finanze degli Emirati Arabi Uniti ha recentemente completato la prima transazione statale utilizzando dirham digitali all’ingrosso.

La designazione da parte di Pechino della First Abu Dhabi Bank come sua seconda istituzione di compensazione dello yuan negli Emirati segna un passo più profondo nell’integrazione monetaria regionale. A differenza delle precedenti nomine di istituzioni cinesi all’estero, questa mossa eleva una banca locale, segnalando sia fiducia strategica che l’intenzione di costruire nodi regionali di autonomia finanziaria.

Questo si basa su cambiamenti precedenti, incluso l’accordo storico del 2023 in cui Emirati Arabi Uniti e Cina hanno regolato un commercio di gas naturale liquefatto (GNL) in yuan – il primo nel suo genere e una rottura simbolica dal sistema petrodollaro.

BUNA e l’architettura dell’autonomia monetaria

L’Arab Regional Payment Clearing and Settlement Organization, nota come BUNA, è un altro pezzo critico dell’architettura di pagamento emergente. Con sede negli Emirati Arabi Uniti e gestita dal Fondo Monetario Arabo, BUNA è una piattaforma di pagamento transfrontaliera e multivaluta creata per facilitare i flussi commerciali e di investimento all’interno e oltre il mondo arabo.

Consente alle banche centrali e commerciali di inviare e ricevere pagamenti in più valute nella regione araba e con partner globali. I volumi delle transazioni mensili sono cresciuti fino a migliaia, e BUNA continua ad espandere la partecipazione. Mentre la sua strategia a lungo termine include l’interoperabilità con altri sistemi regionali e globali, come l’UPI indiano o il CIPS cinese, non è stato annunciato ufficialmente alcun calendario fisso o lista confermata di nuove valute.

Ren Haiping, Vice Capo della Ricerca Strategica presso il China Center for International Economic Exchanges, ha osservato che espandere la portata valutaria di BUNA – incluso l’aggiunta della rupia e dello yuan – potrebbe migliorare l’infrastruttura del mercato finanziario e approfondire i legami economici cooperativi, compresi i collegamenti commerciali e di investimento transfrontalieri tra i partecipanti.

Questo è riecheggiato da iniziative più ampie del Golfo come AFAQ, il Gulf Instant Payment System lanciato dal Consiglio di Cooperazione del Golfo (GCC), che collega le banche degli Stati membri e facilita transazioni transfrontaliere in tempo reale senza fare affidamento sulle banche di compensazione in dollari. AFAQ è progettato per creare un ecosistema di pagamento regionale unificato che offre liquidazione rapida, sicura ed efficiente delle transazioni all’interno degli Stati arabi del Golfo Persico.

Nessuna rivoluzione monetaria senza trasformazione istituzionale

Nonostante i progressi digitali della Cina, nessuno Stato da solo può fungere da àncora per un nuovo sistema globale. La trasformazione richiederà un’architettura istituzionale – una stanza di compensazione come la European Payment Union (EPU) del dopoguerra, che ha contribuito a stabilizzare il commercio intraeuropeo regolando gli squilibri multilateralmente piuttosto che bilateralmente in dollari USA scarsi.

La New Development Bank (NDB) all’interno dei BRICS è nella posizione migliore per guidare questo. Ma le dinamiche di potere globale consolidate – non solo l’inerzia finanziaria – rimangono il vero ostacolo. Sotto il governo USA del Presidente Donald Trump, Washington ha intensificato sia la pressione economica che quella militare per soffocare tali cambiamenti. La sua militarizzazione delle sanzioni in Venezuela e Iran è stato un chiaro avvertimento.

Trump definisce apertamente il dominio del dollaro come una questione di sicurezza nazionale, e persino un legittimo ‘casus belli‘. Questa mentalità persiste in entrambi i partiti politici statunitensi ed è diventata un pilastro della politica atlantista.

Il dollaro domina ancora la finanza – ma le crepe si stanno allargando

Nonostante perda terreno nel commercio, il dollaro domina ancora la finanza transfrontaliera. Nel 2024, il commercio globale di beni e servizi ha raggiunto i 33 trilioni di dollari – circa un terzo del PIL globale. Eppure, secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali, il fatturato FX giornaliero era di 7,5 trilioni di dollari – più di cinque volte il volume commerciale annuale. Quel mercato rimane schiacciante in dollari.

Nel 2022, il dollaro figurava nell’88% di tutte le transazioni FX. Ad aprile 2025, la sua quota era addirittura leggermente salita all’89,2%. L’euro è sceso al 28,9% (dal 30,6% nel 2022). Lo yen è rimasto stabile al 16,8%. Nel frattempo, lo yuan è salito all’8,5% – una salita costante dal 2013. Eppure, gran parte del dominio del dollaro ora deriva non dalla forza, ma dalla debolezza altrui: il declino dell’euro e della sterlina ha solo rafforzato la sua posizione.

Dall’aggirare SWIFT alla costruzione del futuro

La Cina sa di non poter smantellare da sola il dominio del dollaro. I BRICS e il più ampio Sud Globale devono guidare la carica. L’architettura sta già prendendo forma. Entro gennaio 2025, paesi tra cui Russia, Iran, Venezuela, Arabia Saudita, Cina, Emirati Arabi Uniti ed Egitto avevano iniziato a utilizzare il “petro-yuan” nelle transazioni energetiche transfrontaliere.

Per Mosca, questo cambiamento è una risposta diretta alle sanzioni e uno sforzo per sfuggire alla morsa di SWIFT e del commercio basato sul dollaro. La mossa ha funzionato – non simbolicamente, ma materialmente. E mentre altri seguono, quella che una volta era una strategia di bypass sta diventando il nucleo di un nuovo sistema.

Un’apertura per il momento multipolare

Il conflitto in Groenlandia sta aprendo nuove opportunità per il Sud Globale, poiché la pressione geopolitica statunitense e i rischi dei mercati finanziari potrebbero spingere l’Europa a ridurre la dipendenza dal dollaro e ad allontanarsi dagli asset USA. Gli investitori potrebbero spostarsi verso paradisi sicuri come il franco svizzero o rafforzare i legami economici con Pechino. Queste dinamiche potrebbero accelerare lo sviluppo di sistemi di pagamento alternativi.

Questa crisi in evoluzione della supremazia del dollaro ha esposto una più profonda rottura politica sotto la superficie dei mutevoli equilibri finanziari. Il Sud Globale non è più disposto a finanziare, facilitare o rimanere vulnerabile a un sistema imperiale che alimenta la propria sottomissione economica.

Nuove istituzioni stanno nascendo, i vecchi sistemi si stanno sfilacciando e le illusioni di inevitabilità che un tempo sostenevano la primazia finanziaria USA si stanno infrangendo. L’ordine monetario che emergerà dopo non sarà dettato da Washington, ma forgiato nell’interesse condiviso di coloro che a lungo ne sono stati esclusi.

