Risposte alle obiezioni sull’introduzione di una tassa sulle grandi ricchezze

a) “È una misura illegittima perché introduce una doppia tassazione”

Si tratta di un equivoco concettuale. Anche l’IVA normalmente pagata sui consumi grava su redditi che sono già stati tassati. In generale, ogni sistema fiscale moderno prevede una pluralità di strumenti di imposizione che possono gravare, in momenti diversi, sulla stessa base economica.

Il problema non è quante volte una determinata ricchezza venga tassata, ma quali fasce sociali siano chiamate a contribuire e in quale proporzione. La vera questione è dunque quella della distribuzione del carico fiscale e della sua coerenza con i principi di equità e capacità contributiva.

b) “È una misura inutile perché chi deve pagare troverà il modo di non farlo”

Evasione ed elusione fiscale sono problemi che riguardano qualunque forma di tassazione, sia essa applicata ai redditi, ai consumi o ai patrimoni. Se l’esistenza dell’evasione fosse una ragione sufficiente per rinunciare a un’imposta, allora bisognerebbe abolire l’intero sistema fiscale. Il punto non è rinunciare a tassare, ma contrasta-re evasione ed elusione attraverso strumenti adeguati di controllo e cooperazione internazionale. Una maggiore tassazione dei grandi patrimoni può, anzi, essere accompagnata da misure che riducano la pressione sui redditi da lavoro e al contempo rendano più efficace il contrasto ai comportamenti opportunistici.

c) “È una misura inutile perché i capitali finanziari possono essere spostati altrove con un clic”

In assenza di controlli sui movimenti di capitale, la possibilità che una parte delle ricchezze finanziarie venga trasferita all’estero è reale. Tuttavia, la letteratura economica più recente tende a mostrare che tali fenomeni, pur esistendo, sono generalmente modesti e non annullano gli effetti positivi sul gettito fiscale.

Del resto, se i flussi di capitale fossero determinati esclusivamente dalla convenienza fiscale, già oggi essi dovrebbero concentrarsi interamente nei paesi a più bassa imposizione, cosa che evidentemente non avviene.

Le decisioni di investimento dipendono infatti da molti altri fattori: dimensione del mercato, qualità delle istituzioni, disponibilità di infrastrutture, stabilità politica e prospettive economiche.

Semmai, questa obiezione dovrebbe spingere ad aprire una discussione seria, in ambito europeo, sulla necessità di contrastare la concorrenza fiscale tra Stati e di limitare il ruolo dei paradisi fiscali.

d) “È una misura che finisce per erodere progressivamente i patrimoni”

Questa obiezione trascura il fatto che le aliquote generalmente proposte per i grandi patrimoni sono molto inferiori ai rendimenti medi che tali patrimoni ottengono nel lungo periodo. Una tassa moderata sul patrimonio non ha quindi carattere confiscatorio e non impedisce la crescita della ricchezza.

Naturalmente, sia le aliquote sia le soglie di esenzione sono aspetti che devono essere oggetto di discussione e valutazione democratica. L’obiettivo non è eliminare d’un tratto i grandi patrimoni, ma fare in modo che essi contribuiscano in misura più significativa al finanziamento della collettività.

Il punto centrale non è quantitativo, ma qualitativo: riequilibrare un sistema fiscale che negli ultimi decenni ha fatto gravare una quota crescente del prelievo sui redditi da lavoro e sui ceti medi.

e) “Sul giornale X scrivono che un’imposta simile nel paese Y si è associata a fughe di capitali, buchi di bilancio o altri effetti negativi”

Nessuna politica economica dovrebbe essere valutata sulla base di aneddoti, articoli di giornale o episodi isolati. I mezzi di informazione svolgono una funzione importante, ma operano anche all’interno di specifiche linee editoriali e strutture proprietarie che possono influenzare la selezione e l’interpretazione delle notizie.

Non sorprende che proposte di tassazione delle grandi ricchezze incontrino spesso l’opposizione di gruppi economici che potrebbero esserne direttamente interessati. Per questa ragione, il modo più affidabile per valutare tali misure consiste nell’esaminare l’insieme delle evidenze empiriche disponibili e non i singoli casi portati a sostegno di una determinata tesi.

La letteratura economica mostra che le imposte sui grandi patrimoni possono produrre effetti distorsivi, come accade per qualunque imposta, ma che tali effetti non sono generalmente tali da annullarne i benefici in termini di gettito, progressività fiscale e riduzione delle disuguaglianze.

Inoltre, i risultati osservati nei diversi paesi dipendono in larga misura dal disegno concreto dell’imposta, dal livello di cooperazione internazionale e dall’efficacia delle misure di contrasto all’elusione e all’evasione.

f) “Queste imposte falsano la concorrenza e deprimono l’attività di impresa”

Al contrario, una concorrenza effettiva presuppone che i punti di partenza siano uguali o almeno simili. Un sistema economico nel quale grandi ricchezze si accumulano e si trasmettono di generazione in generazione senza limiti tende a rafforzare le rendite di posizione e a ridurre la mobilità sociale.

In queste condizioni, il successo economico dipende sempre meno dall’innovazione, dall’iniziativa imprenditoriale e dalle capacità individuali, e sempre più dalla disponibilità di patrimoni ereditati.

Non è un caso che i più grandi economisti liberali e social-liberali – da Adam Smith a John Stuart Mill, da John Maynard Keynes a James Meade, da Joseph Stiglitz a Anthony Atkinson, fino a Thomas Piketty – abbiano guardato con preoccupazione all’eccessiva concentrazione della ricchezza e al potere economico. La tassazione dei grandi patrimoni può contribuire a limitare tali dinamiche e a favorire una società più aperta e dinamica.

g) “Chi ha accumulato quella ricchezza l’ha meritata e tassarla è ingiusto”

Nessuna grande ricchezza è il prodotto esclusivo dello sforzo individuale. Ogni patrimonio si forma all’interno di una società che fornisce infrastrutture, istruzione, ricerca scientifica, tutela giuridica, sicurezza, una moneta stabile e un insieme di istituzioni senza le quali l’attività economica sarebbe impossibile.

La tassazione non nega il contributo dell’iniziativa individuale, ma riconosce che la ricchezza è sempre il risultato di una cooperazione tra sforzo privato e organizzazione collettiva. Non va poi dimenticato che la gran parte dei grandi patrimoni viene trasmessa per via ereditaria e che l’attuale sistema fiscale italiano è regressivo per il 5% più ricco della popolazione.

Chiedere ai grandi patrimoni un contributo maggiore significa riconoscere il ruolo che la società nel suo complesso ha avuto nella loro formazione.

Conclusione

La questione decisiva non è se una tassa sulle grandi ricchezze sia perfetta. Nessuna imposta lo è. Ogni forma di tassazione produce effetti collaterali e richiede continui aggiustamenti.

La vera domanda è un’altra: è ragionevole che il peso principale del finanziamento dello Stato continui a gravare sui redditi da lavoro e sui ceti medi, mentre patrimoni enormi, spesso cresciuti grazie alla rivalutazione degli attivi e ai processi di accumulazione finanziaria, contribuiscono in misura relativamente limitata?

La proposta di tassare le grandi ricchezze nasce da questa esigenza di riequilibrio. Non si tratta di punire il successo economico, ma di costruire un sistema fiscale più equo, più progressivo e maggiormente coerente con il principio secondo cui ciascuno dovrebbe contribuire in base alla propria effettiva capacità economica.

* da Dropbox

11 Giugno 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO