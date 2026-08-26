Il vero motivo per cui gli Stati Uniti hanno salvato il Giappone

Il governo degli Stati Uniti ha salvato silenziosamente il Giappone lo scorso mese.

Il Dipartimento del Tesoro statunitense è intervenuto sul mercato valutario per sostenere la valuta giapponese, lo yen. Era la prima volta che Washington faceva una cosa del genere dal 1998, quando gran parte dell’Asia Orientale e Sudorientale stava affrontando una profonda crisi finanziaria.

Questo episodio è sintomatico di una nuova crisi, a lento sviluppo, che si sta manifestando oggi non solo in Giappone, ma anche nel sistema finanziario internazionale incentrato sul dollaro statunitense.

Ciò riflette le crescenti crepe nel sistema del dollaro e il graduale declino del suo dominio globale.

Il tesoro statunitense interviene per sostenere lo yen giapponese

Bloomberg ha osservato che l’intervento del Tesoro statunitense sul mercato valutario è stata un’operazione “insolita“.

La spiegazione superficiale e semplicistica dell’intervento di Washington è semplicemente che il Giappone è uno stretto alleato degli Stati Uniti e la sua valuta si è deprezzata in modo significativo rispetto al dollaro, cosa che preoccupa Tokyo.

Nel gennaio 2021, un dollaro statunitense valeva circa 100 yen (0,54 €); nel luglio 2026, un dollaro valeva più di 160 yen (0,86€)

Tuttavia, questa non è la ragione principale di questo intervento sul mercato valutario.

Riferendosi al Giappone, il Segretario del Tesoro statunitense Scott Bessent ha dichiarato: “Faremo tutto il necessario per sostenerli in modo da aiutare l’economia americana, i contribuenti americani e stabilizzare l’economia globale“.

Quando Bessent ha parlato di “economia globale“, in realtà si riferiva al sistema finanziario internazionale basato sul dollaro, che si impegna a sostenere.

Vale la pena sottolineare che Bessent è un ex gestore di fondi speculativi (hedge fund) di Wall Street. Ha lavorato per anni con il miliardario oligarca George Soros, specializzandosi nella speculazione valutaria. Insieme hanno “mandato in rovina la Banca d’Inghilterra“, scommettendo al ribasso sulla sterlina britannica in un’operazione che ha fruttato a Soros oltre un miliardo di dollari (857,3 milioni di euro).

Bessent fa parte di una classe di plutocrati. Non è chiaro a quanto ammonti esattamente il suo patrimonio. È stato ampiamente riportato che sia miliardario, sebbene questa cifra sia stata contestata. Come minimo, possiede centinaia di milioni di dollari.

In ogni caso, il punto è che Bessent ha un interesse economico diretto nel sostenere il sistema finanziario basato sul dollaro che ha arricchito oligarchi come lui. E il Giappone ha contribuito a mantenere questo sistema.

Il ruolo speciale del Giappone nell’impero statunitense

Il Giappone svolge un ruolo speciale nell’Impero Statunitense.

Innanzitutto, il Giappone ospita più basi statunitensi di qualsiasi altro Paese.

Gli Stati Uniti hanno circa 750 basi militari e altre installazioni in tutto il mondo.

Il Giappone ne ospita da solo 120, dove sono permanentemente di stanza oltre 50.000 soldati statunitensi.

Il Giappone è occupato dall’Impero Statunitense da oltre 80 anni, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

L’assetto imperiale è continuato perché le élite imprenditoriali giapponesi traggono vantaggio dall’Occupazione Statunitense. Il Giappone è essenzialmente uno Stato a partito unico dal 1955, governato quasi esclusivamente dal Partito Liberal Democratico, di destra, filo-aziendale e filo-americano, in quello che è noto come il “Sistema del 1955”.

Il simbolo perfetto della subordinazione del Giappone è arrivato lo scorso luglio, quando il Paese ha celebrato il 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti con uno spettacolo di droni che ha visto protagonisti Donald Trump e l’ultraconservatrice Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi.

È risaputo che il Giappone è uno stretto alleato militare e politico degli Stati Uniti.

Meno noto è il ruolo centrale che il Giappone svolge nel sostenere il sistema globale del dollaro.

il ruolo speciale del Giappone nel sistema globale del dollaro

Il Giappone fornisce un altro servizio cruciale all’Impero Statunitense: è il maggiore detentore estero di titoli del Tesoro (ovvero, obbligazioni e debito pubblico statunitense).

In altre parole, il Giappone presta più denaro agli Stati Uniti di qualsiasi altro Paese.

Per decenni, il Giappone ha mantenuto un enorme surplus delle partite correnti. Seguendo un modello basato sugli investimenti e orientato all’esportazione, si è affermato come una potenza manifatturiera, specializzata in tecnologie avanzate e in grado di vendere prodotti di alta qualità a clienti in tutto il mondo.

Cosa ha fatto il Giappone con l’enorme eccedenza generata dal suo settore manifatturiero ad alta tecnologia? Ne ha reinvestito gran parte in attività in dollari statunitensi, in particolare in titoli del Tesoro.

Il Giappone ha continuato ad acquistare titoli di Stato statunitensi anche negli anni 2010, quando i rendimenti erano estremamente bassi e i rendimenti reali spesso negativi, dato che i tassi di interesse statunitensi erano praticamente a zero, al di sotto dell’inflazione, e la Riserva Federale attuava il quantitative easing. (una “politica monetaria non convenzionale” in cui una banca centrale crea nuova moneta elettronica per acquistare attività finanziarie, come titoli di Stato e obbligazioni societarie, da banche commerciali e istituzioni private. Ciò aumenta l’offerta di moneta, riduce i tassi di interesse a lungo termine e stimola l’erogazione di prestiti bancari per favorire le economie in difficoltà)

Tokyo ha continuato a convertire le sue eccedenze in titoli del Tesoro non solo a causa delle pressioni politiche di Washington (che certamente hanno influito), ma anche perché il suo settore manifatturiero beneficia di uno yen sottovalutato, che rende le sue esportazioni più competitive (soprattutto in un momento in cui teme la crescente concorrenza della Cina).

A febbraio 2026, il Giappone possedeva circa 1.240 miliardi di dollari (1.063.077.351.800 €) in titoli del Tesoro.

È sorprendente confrontare le riserve di titoli del Tesoro del Giappone con quelle della Cina continentale. Da oltre un decennio, Pechino ha progressivamente ridotto i propri investimenti netti in titoli di Stato statunitensi. Le sue partecipazioni in Tesoro hanno raggiunto il picco di oltre 1.300 miliardi di dollari (1.114.438.000.000 €) nel 2014.

Nel 2026, la Cina deteneva meno di 700 miliardi di dollari (600 miliardi di euro) e le sue partecipazioni si riducono di anno in anno, a seguito del progressivo processo di dedollarizzazione da parte di Pechino, dovuto all’utilizzo della sua valuta come arma da parte di Washington.

Disfunzioni del mercato dei titoli del tesoro statunitensi e crisi energetica causata dalla guerra con l’Iran

Il Giappone è rimasto per anni il principale detentore di titoli del Tesoro statunitensi. Tuttavia, negli ultimi mesi, il Paese ha ridotto le proprie partecipazioni.

Qual è stata la ragione? Alla fine di febbraio, l’amministrazione di Donald Trump ha lanciato una guerra di aggressione non provocata contro l’Iran. Ciò ha scatenato una crisi energetica globale che ha gravemente danneggiato le economie dell’Asia Orientale e Sudorientale.

Il Giappone dipende quasi interamente dalle importazioni di petrolio e il 95% del suo greggio proviene dall’Asia Occidentale (il cosiddetto Medio Oriente), di cui circa l’80% transita attraverso lo Stretto di Hormuz, chiuso dall’Iran in risposta alla guerra di aggressione statunitense.

L’impennata dei prezzi dell’energia ha esercitato un’ulteriore pressione al ribasso sullo yen, costringendo la Banca del Giappone a intervenire.

Nei mesi successivi, Tokyo ha ridotto parte delle sue riserve di titoli del Tesoro, intervenendo sul mercato valutario (vendendo titoli per ottenere dollari e utilizzando questi dollari per riacquistare la propria valuta).

A luglio, le riserve giapponesi erano scese a 1.116.700.000.000 di dollari (957,3 miliardi di euro) . Ciò significa che le riserve nette di Tokyo sono diminuite di oltre 100 miliardi di dollari (85,7 miliardi di euro) in soli quattro mesi. Il Giappone stava chiaramente vendendo una grande quantità di titoli del Tesoro statunitensi.

Questo ha preoccupato Washington, poiché i rendimenti dei titoli del Tesoro statunitensi sono in costante aumento da sei anni, dalla crisi inflazionistica successiva alle interruzioni delle catene di approvvigionamento causate dalla pandemia di Covid-19.

Il governo statunitense è particolarmente preoccupato per l’elevato rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni, utilizzato come parametro di riferimento per altri tassi di interesse nell’economia (come obbligazioni societarie, mutui, prestiti auto, prestiti studenteschi, ecc.).

Per questo motivo, poche settimane dopo l’insolito intervento sul mercato valutario a sostegno dello yen, il Tesoro statunitense ha annunciato di voler “raddoppiare, almeno, l’entità delle operazioni di riacquisto di liquidità per i titoli a cedola nominale a lunga scadenza (il settore a 10-20 anni e quello a 20-30 anni)“.

In altre parole, il Tesoro statunitense sta emettendo debito a breve termine per riacquistare il proprio debito a lungo termine, nel tentativo di tenere sotto controllo la parte a lungo termine della curva dei rendimenti.

È piuttosto ironico, visto che Scott Bessent aveva criticato duramente il Segretario del Tesoro di Joe Biden, Janet Yellen, perché aveva emesso principalmente titoli di debito a breve termine (noti come “bills”). L’idea era che, riducendo l’offerta di titoli a più lungo termine, il Tesoro avrebbe potuto alleviare la pressione al rialzo sui rendimenti.

Ma da quando Bessent ha sostituito la Yellen, ha fatto esattamente la stessa cosa, emettendo in modo preponderante titoli a breve termine.

A luglio, il Tesoro statunitense ha emesso 2.570 miliardi di dollari (2.203 miliardi di euro) in buoni del Tesoro (titoli a breve termine con scadenza fino a un anno), a fronte di 310,3 miliardi di dollari (266 miliardi di euro) in titoli a medio termine (con scadenza da due a dieci anni) e solo 37,3 miliardi di dollari (32 miliardi di euro) in obbligazioni con scadenza da 20 a 30 anni.

Ciò significa che l’86,4% dei quasi 3.000 miliardi di dollari (2.571,5 miliardi di euro) di titoli emessi a luglio era costituito da buoni del Tesoro (a breve termine), rispetto al 10,4% per i titoli a medio termine e a un misero 1,3% per le obbligazioni a lungo termine.

Dal petrodollaro al dollaro nei fondi di investimento

A giugno, i governi stranieri detenevano 3.780 miliardi di dollari (3.240,4 miliardi di euro) in titoli del Tesoro statunitensi. La stragrande maggioranza di tale importo (oltre il 90%) è costituita da titoli a breve e lungo termine, con scadenza da uno a 30 anni.

Washington vuole che i governi stranieri continuino ad acquistare titoli di Stato statunitensi a lunga scadenza, ma non vuole che vengano venduti, perché ciò aumenterebbe la pressione al rialzo sui rendimenti dei titoli del Tesoro, in un momento in cui questi rimangono ostinatamente elevati.

Il problema è che i governi stranieri sono sempre meno interessati a detenere titoli del Tesoro statunitensi proprio nel momento in cui l’emissione di tali titoli sta esplodendo, perché il debito pubblico statunitense sta crescendo così rapidamente, con deficit federali che si attestano costantemente intorno al 6% del PIL.

La quota di titoli del Tesoro detenuti da investitori stranieri si è aggirata intorno al 32-33% dall’inizio della pandemia di Covid-19. Si tratta di un calo drastico rispetto a oltre il 45% dei primi anni 2010.

Nel frattempo, le partecipazioni ufficiali (ovvero governative) straniere in titoli del Tesoro statunitensi sono rimaste invariate negli ultimi anni, nonostante un significativo aumento delle emissioni.

Una delle ragioni principali di ciò è la crescente paura che il dollaro statunitense venga utilizzato come arma. Molte banche centrali straniere temono che i loro titoli di Stato possano essere sequestrati (ossia non ripagati alla scadenza) se i rispettivi governi dovessero intraprendere azioni sgradite a Washington.

La decisione del 2022 da parte degli Stati Uniti e dei Paesi europei di sequestrare le riserve russe di circa 300 miliardi di dollari (257,2 miliardi di euro) in attività denominate in dollari ed euro è stata un campanello d’allarme, e le banche centrali di tutto il mondo da allora si sono riversate sull’oro.

Di conseguenza, l’offerta di titoli di Stato statunitensi è aumentata costantemente, mentre la domanda da parte dei governi stranieri è diminuita costantemente.

Cosa ha colmato il vuoto? Investitori privati ​​stranieri, in particolare fondi d’investimento e altre società registrate in centri finanziari come la City di Londra o in paradisi fiscali nelle isole caraibiche.

Come il Giappone, anche queste società private stanno sostenendo il sistema globale del dollaro. Per questo motivo Adam Tooze ha sostenuto che questo sistema dovrebbe essere chiamato “dollaro dei fondi d’investimento” o “dollaro dei miliardari“.

Dopo che il governo statunitense sganciò il dollaro dall’oro durante lo shock di Nixon del 1971, Washington fece pressione sui principali produttori di petrolio, come l’Arabia Saudita, affinché reinvestissero le loro eccedenze in attività statunitensi, principalmente titoli del Tesoro, al fine di sostenere il dollaro.

Il petrodollaro rimane tuttora un pilastro fondamentale del sistema globale del dollaro, ma il dollaro detenuto dai fondi d’investimento ha acquisito un’importanza ancora maggiore negli ultimi decenni, data la rapida finanziarizzazione delle economie occidentali.

Questo è uno dei motivi per cui l’amministrazione di Donald Trump ha ulteriormente deregolamentato il settore finanziario, promuovendo al contempo con forza le stablecoin: gli emittenti, infatti, spesso utilizzano titoli del Tesoro come garanzia per le proprie stablecoin** (o almeno dichiarano di farlo).

Ciò spiega come società emittenti di stablecoin, come Tether e Circle, siano diventate in breve tempo tra i maggiori detentori di titoli del Tesoro a livello mondiale, in competizione con i principali governi stranieri.

Tuttavia, nemmeno questa crescente domanda privata estera è stata sufficiente a mantenere bassi i rendimenti statunitensi.

Ecco perché Washington è particolarmente preoccupata che i governi stranieri vendano i propri titoli del Tesoro.

Crisi nel sistema del dollaro: gli Stati Uniti non vogliono che altri paesi vendano i propri titoli del tesoro

Tutto ciò dimostra che c’è una crisi crescente nel cuore del sistema finanziario internazionale basato sul dollaro.

Questa è stata precisamente la conclusione a cui è giunto uno dei maggiori studiosi mondiali del sistema del dollaro, Barry Eichengreen, professore di economia all’Università della California, Berkeley, e autore del libro “Exorbitant Privilege: The Rise and Fall of the Dollar and the Future of the International Monetary System” (Privilegio Esorbitante: l’Ascesa e la Caduta del Dollaro e il Futuro del Sistema Monetario Internazionale).

In un articolo sul Financial Times, Eichengreen ha osservato che l’intervento dell’amministrazione Trump per sostenere lo yen “contiene informazioni preoccupanti sul dollaro“.

“Il messaggio è che il segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent e soci temevano che la vendita di titoli in dollari per sostenere lo yen avrebbe messo ulteriore pressione sulla parte a lungo termine del mercato dei titoli del Tesoro statunitensi“, ha scritto.

Questa preoccupazione è stata evidenziata dalla decisione di Bessent di finanziare l’intervento sul mercato valutario non con dollari, bensì con gli euro detenuti dal Tesoro nel suo Fondo di Stabilizzazione dei Cambi.

In altre parole, il governo statunitense ha venduto euro per acquistare yen sul mercato valutario, perché non voleva vendere titoli del Tesoro, in quanto ciò avrebbe aumentato la pressione al rialzo sui rendimenti.

Ciò che è stato particolarmente sorprendente è che il governo statunitense ha venduto le sue riserve in euro, in questo intervento, senza neanche consultare i suoi presunti “alleati” in Europa. Il Financial Times ha riportato che la Banca Centrale Europea è stata informata solo dopo l’operazione.

Eichengreen, il massimo esperto del sistema del dollaro, è giunto alla seguente conclusione sul Financial Times:

“Queste mosse indicano che lo status del dollaro come valuta di riserva non è più quello di una volta. Le banche centrali sono abituate a detenere riserve valutarie in dollari perché i mercati dei titoli del Tesoro statunitensi sono liquidi. Le banche centrali detengono titoli del Tesoro statunitensi perché possono essere liberamente acquistati, venduti e utilizzati in interventi. Ma non ora, almeno non in quantità illimitate“.

In sostanza, Washington, temendo le conseguenze per i mercati finanziari statunitensi, è restia a vedere le banche centrali straniere utilizzare le proprie riserve in dollari. Questo ci dice che il dollaro non è più la valuta di riserva attraente che era un tempo.

Quando questo messaggio verrà recepito, altri Paesi intensificheranno la ricerca di alternative più attraenti e facilmente utilizzabili. La diversificazione delle riserve è destinata a prendere slancio.

Questo è il messaggio più importante da trarre dal salvataggio del Giappone da parte del governo statunitense: le crepe nella struttura del sistema del dollaro si stanno allargando, mentre il movimento globale di dedollarizzazione prende piede.

Wall Street trae vantaggio dal carry trade sullo yen

C’è un altro punto significativo da sottolineare riguardo allo storico salvataggio del Giappone da parte del governo statunitense. Ovvero, non è solo Washington a beneficiare della subordinazione del Giappone, ma anche Wall Street.

Questo accade perché le società finanziarie di Wall Street, gli investitori negli Stati Uniti e più in generale in tutto l’Occidente, traggono profitto dal deprezzamento dello yen attraverso una pratica nota come carry trade.

Cos’è esattamente il carry trade? L’idea alla base è molto semplice: un investitore prende in prestito denaro in una valuta, che ha un basso tasso di interesse, per acquistare un’attività in una valuta diversa, che ha un tasso di interesse più alto, al fine di beneficiare dello spread (il differenziale).

Per decenni, il Giappone ha avuto tassi di interesse estremamente bassi, a volte persino negativi. Quindi gli investitori contraevano debiti denominati in yen, convertivano quel denaro in dollari statunitensi e poi acquistavano titoli del Tesoro con rendimenti più elevati o azioni di società statunitensi (contribuendo così a gonfiare l’enorme bolla nel mercato azionario statunitense).

Il carry trade sullo yen si è rivelato estremamente redditizio per Wall Street. E questo scambio va avanti da anni, guidato non solo dai mercati finanziari, non si tratta della “mano invisibile“, ma anche da una sorta di accordo tacito tra i governi degli Stati Uniti e del Giappone, che ne facilitano l’accesso.

I patrimoni finanziari statunitensi, in particolare le azioni delle grandi aziende tecnologiche, hanno beneficiato notevolmente del carry trade sullo yen. Anche gli esportatori giapponesi ne hanno tratto vantaggio, perché con il costante deprezzamento dello yen rispetto al dollaro, i loro prodotti diventano più competitivi a livello internazionale.

Si tratta di una spinta quanto mai necessaria in un momento in cui il Giappone fatica a competere con la Cina, che si è rapidamente affermata nella catena del valore globale, espandendosi in settori a maggiore valore aggiunto e erodendo i margini di profitto delle aziende giapponesi.

Il comitato editoriale del Guardian ha commesso molti errori ed è solitamente filo-imperialista, filo-americano e filo-atlantico. Ma poiché il principale quotidiano britannico è anti-Trump, la sua analisi critica del piano di salvataggio del Giappone da parte dell’amministrazione Trump ha colto nel segno, spiegando la vera motivazione dietro l’intervento sul mercato valutario:

“non si tratta tanto di un salvataggio dello yen quanto di un tentativo da parte di Scott Bessent, il segretario al Tesoro statunitense, di preservare un flusso di liquidità che avvantaggia gli Stati Uniti. La moneta giapponese a bassissimo costo è diventata uno strumento di finanziamento globale: i banchieri prendono in prestito yen, li vendono in cambio di dollari e acquistano attività statunitensi ad alto rendimento, in particolare azioni tecnologiche. I mercati azionari americani in crescita sostengono le garanzie e gli investimenti. Il “carry trade” giapponese è uno dei motivi per cui Wall Street può investire centinaia di miliardi nell’Intelligenza Artificiale. Le ricerche suggeriscono che l’Intelligenza Artificiale assorbe più dell’1% del PIL statunitense.“

Washington vuole mantenere aperto questo rubinetto, ma non a costo di un crollo dello yen o di vendite di titoli del Tesoro statunitensi.

Il ruolo cruciale che lo yen svolge come “rubinetto di liquidità” per Wall Street avvantaggia anche Washington, che rafforza il proprio potere globale consolidando il sistema del dollaro.

Tuttavia, le crepe nelle fondamenta di questo sistema si stanno allargando e la crisi finanziaria che si sta sviluppando lentamente in Giappone è sintomo del profondo deterioramento della struttura su cui si basa.

* Ben Norton è un giornalista, scrittore e regista. È il vice direttore di The Grayzone (La zona grigia) e il produttore del programma radio web Moderate Rebels, che co-conduce con l’editore Max Blumenthal. Il suo sito web è BenNorton.com – tweetter @BenjaminNorton. Traduzione da La Zona Grigia – Fonte: https://geopoliticaleconomy.com/…/dollar-system-crisis..

** Una stablecoin è un tipo di criptovaluta progettata per mantenere un prezzo stabile. Lo fa collegando il suo valore a un bene del mondo reale, come il dollaro statunitense o l’oro

26 Agosto 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO