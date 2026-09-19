Stiamo venendo ricolonizzati

I paesi dell’America Latina e dei Caraibi stanno venendo ricolonizzati. Questa volta non da parte di Gran Bretagna, Paesi Bassi, Spagna, Francia e Portogallo, ma da parte degli Stati Uniti.

Ci fu un tempo in cui gli Stati Uniti adottarono una posizione anticoloniale e si batterono per la fine del colonialismo. Questa era una delle caratteristiche della Dottrina Monroe che è stata in qualche modo eclissata da quando gli Stati Uniti sono diventati così bellicosi.

Oggi, di fatto, si sono trasformati in una superpotenza coloniale. Stanno imponendo la loro volontà a regioni e paesi. Coloro che difendono i propri diritti vengono sanzionati, destabilizzati e, talvolta, eliminati fisicamente.

Il fatto che abbiano usato la loro potenza militare per sequestrare un presidente in carica, il presidente Maduro del Venezuela, è una chiara indicazione che gli Stati Uniti hanno deciso di ignorare il diritto internazionale e di farla franca.

Sorprendentemente, solo il presidente del Brasile ha protestato energicamente. I nostri leader caraibici, in generale, sono rimasti in silenzio.

Gli Stati Uniti sono andati ancora oltre. Con il pretesto della lotta alla droga, hanno stabilito una forte presenza militare nella regione. Hanno ucciso centinaia di persone che viaggiavano su piccole imbarcazioni nei Caraibi. Senza presentare il minimo briciolo di prova, senza tentare di abbordare le imbarcazioni per ottenere prove, gli Stati Uniti hanno semplicemente ucciso gli occupanti. Potremmo non sapere mai se qualcuno di loro fosse realmente coinvolto nel narcotraffico.

C’è stato un silenzio assordante da parte dei leader dell’America Latina e dei Caraibi di fronte a queste atrocità.

Come se questi avvenimenti non fossero sufficienti, molti dei governi della regione stanno agendo, su richiesta o ordine degli Stati Uniti, contro i migliori interessi dei loro paesi. La fine della cooperazione in materia sanitaria con Cuba, che è durata per più di cinquant’anni e che ha beneficiato milioni di cittadini della regione, ne è un chiaro esempio.

Questo ha lasciato un vuoto incolmabile nel settore sanitario della regione.

Gli Stati Uniti non hanno fornito alcuna assistenza per mitigare il disordine e la carenza di personale tecnico provocati dalla loro insistenza nell’espellere i cubani.

Invece, ci hanno inviato persone che desiderano allontanare dai loro paesi, e i governi regionali stanno accettando questi reietti.

Anzi, per dare una svolta positiva a quell’azione vergognosa, ci viene detto che sarebbe vantaggioso per noi. Si suggerisce persino che, accettando questi reietti dagli Stati Uniti, acquisiremmo delle competenze.

Tuttavia, il segretario di Stato degli Stati Uniti, Marco Rubio, è molto chiaro su chi siano queste persone. In un’intervista, ha dichiarato apertamente: “Stiamo attivamente cercando altri paesi che accettino persone di paesi terzi… Stiamo lavorando con altri paesi per dire loro: vogliamo inviarvi alcuni degli esseri umani più spregevoli nei vostri paesi; lo fareste come un favore per noi?”. E più lontano dagli Stati Uniti, meglio è, così non possono attraversare di nuovo il confine. Non me ne scuso. Il presidente (Trump) è stato eletto per mantenere gli Stati Uniti al sicuro e per allontanare dal nostro paese un mucchio di pervertiti, pedofili e violentatori di bambini…”

Quindi, per favore, risparmiateci il discorso che questo programma imposto dagli Stati Uniti ci porterà nuove competenze.

Una delle immoralità di questo progetto è che gli Stati Uniti si gireranno e emetteranno avvertimenti affinché i turisti non visitino i nostri paesi a causa della criminalità.

Gli Stati Uniti stanno ora facendo pressione sui governi regionali affinché smettano di fare affari con la Cina. Molti governi stanno iniziando a conformarsi a questi ordini, poiché vediamo che sempre più contratti importanti vengono assegnati a imprese statunitensi, alcune delle quali hanno un curriculum di prestazioni scadenti.

Se dobbiamo dare credito ad alcune notizie di stampa (e non sono state smentite), in alcuni casi i contraenti cinesi hanno vinto le gare d’appalto per certi progetti, ma non sono stati assegnati i lavori, che invece sono finiti nelle mani di imprese statunitensi.

Gli Stati Uniti e altri paesi occidentali ci hanno ignorato e ci hanno mantenuto in uno stato di sottosviluppo fin dall’indipendenza. Ora che stiamo ricevendo assistenza dalla Cina per costruire infrastrutture importanti e molto necessarie che facilitano il progresso socioeconomico, affrontiamo resistenza da parte degli Stati Uniti.

Sembra che vogliano mantenerci in uno stato di sottosviluppo perpetuo e nella povertà.

Osserviamo l’intenzione manifesta di sfruttare eccessivamente le nostre risorse naturali e la nostra manodopera a beneficio delle grandi imprese statunitensi. Il loro interesse principale sono le nostre risorse naturali. Non apportano valore aggiunto alla regione né stabiliscono alcun tipo di industria manifatturiera. Quelle attività sono riservate ai paesi ricchi e sviluppati.

Il recente “accordo” con il Venezuela è peggio di una rapina a mano armata. Il Venezuela deve fornire petrolio e gas alle imprese statunitensi a prezzo di costo per cento anni. Questo è un furto sfacciato e ha dimostrato che il Venezuela è ora una colonia di fatto degli Stati Uniti. Questo non avvantaggerà i poveri degli Stati Uniti. È progettato per arricchire le grandi corporazioni.

Il Venezuela è stato costretto ad abbandonare il suo antico e ben noto principio di solidarietà con il popolo oppresso della Palestina. Ora è costretto a riconoscere il regime fascista e di apartheid israeliano che continua a bombardare civili indifesi in campi improvvisati a Gaza, in Cisgiordania (dove è in corso una pulizia etnica) e a Gerusalemme Est.

Oggi, la sovranità dei nostri paesi è già gravemente compromessa. Se non ci solleviamo ora, andrà persa del tutto.

* da Globetrotter – Donald Ramotar è stato presidente della Repubblica Cooperativa di Guyana (2011-2015).

19 Settembre 2026 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO