Rinviata la firma sul MES. Potere al Popolo: “Pericolo congelato ma non scongiurato”

Alla riunione dei ministri delle finanze dell’Eurogruppo di oggi (ieri per chi legge), l’emergenza pandemia coronavirus ha costretto i governi a rinviare la firma prevista sul MES il nuovo trattato definito come Meccanismo Europeo di Stabilità.

Il MES un trattato concepito concretamente come un meccanismo salvabanche tedesche e ammazza stati del Sud Europa. Ossia di un meccanismo che utile a provocare crisi finanziarie in modo mirato così come per le frane “provocate” in montagna, unendo però poche decisioni tecniche e normali dinamiche di mercato. Con decisioni prese da pochissimi “tecnici” penalmente irresponsabili e dinamiche altrettanto svincolate da qualsiasi finalità generale. E’ un trattato che ancora una volta dà priorità agli interessi delle banche a totale discapito delle esigenze popolari.

Il pericolo che il governo firmasse una nuova ipoteca sul futuro del paese in un momento di emergenza sanitaria ed economica che ha reso le devastazioni di anni di austerity visibili a tutti, è stato rinviato, ma il pericolo non è affatto scongiurato e il dopo emergenza non deve vederci abbassare la guardia.

17 Marzo 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO