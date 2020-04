Parola d’ordine “ripartire”, senza pensare

Non so se avete notato, ma sul #GlobalDigitalStrike di ieri lanciato da #FridaysForFuture i media non stanno dicendo mezza parola: hanno la consegna del silenzio.



Quanti hanno detto (per far le anime belle) che questa crisi era l’occasione per ripensare un modo di produrre e di vivere sbagliato finalizzato soltanto ai profitti di pochi e basato sullo sfruttamento intensivo ed illimitato delle risorse e degli esseri umani?



Tanti, ma ora tacciono o cambiano discorso.



Ci sono voluti 25.549 morti per far respirare un po’ una pianura padana che dai satelliti è sempre apparsa come una grande macchia nera. Riflettere su ciò? Sul modo di produrre? Sul modo di far viaggiare merci e persone? Sul modo di fare agricoltura? Su quanto e come consumiamo? No, nein, nada.



Quando si alza la voce del padrone, tutti zitti…e allineati. Eh si, ora l’imperativo categorico è “ripartire!”….come se si fossero davvero mai fermati.



Ieri i padroni hanno anche firmato un “accordo” con i sindacati-zerbino per “avere garanzie sulla sicurezza dei lavoratori”.



Quali siano queste misteriose “garanzie”, ovviamente, non si capisce, a parte le solite raccomandazioni su distanziamento e mascherine.



L’unica certezza è che ai morti di lavoro per inosservanza delle attuali misure di sicurezza si sommeranno quelli da Covid-19, visto le zelo e la passione con cui i padroni le osservano e dati gli scarsi controlli cui sono sottoposti.



Ho scritto “accordo”? Ah, scusate, si trattava di un “ordine”, precisamente del nuovo falco di confindustria ai ciupaciups sindacali.

