1 Maggio, proteste in strada, nonostante il lockdown

Con le dovute cautele, perché nessuno sottovaluta la pandemia, in occasione del 1 maggio, attivisti di Potere al Popolo hanno dato vita ad azioni di proteste mirate davanti a luoghi significativi delle responsabilità sulla condizione di milioni di lavoratrici e lavoratori, disoccupati, contagiati dal Covid 19. Mentre da questa mattina è andata in diretta la lunga maratona – definita corteo telematico- Pazienza Zero in varie città si è scesi, dove possibile, anche in strada.

A Napoli c’è stato un blitz davanti alla sede di Confindustria insieme agli attivisti dell’Usb. I compagni sono stati identificati e sanzionati dalle forze di polizia arrivate sul posto.

A Milano sotto la sede dell’Assolombarda, una delle principali responsabili delle pressioni per tenere aperte prima e far riaprire subito le fabbriche poi.

A Torino davanti all’Ospedale delle Molinette

A Bologna davanti all’ospedale centrale.

A Roma davanti ad un call center che anche durante il pieno della pandemia ha tenuto i lavoratori al lavoro ammassati come in un pollaio, e poi anche davanti a teatri e luoghi dello spettacolo dove i gli operatori stanno pagando un prezzo altissimo per le attività bloccate in un settore dove intermittenza, precarietà e prestazioni occasionali sono spesso la regola.

A Mantova al monumento dei caduti sul lavoro.

Ad Aversa sulla piazza del municipio

Le azioni di protesta mirate si sono interconnesse con la lunga maratona del 1Maggio “Pazienza Zero”che con una diretta facebook iniziata la mattina e proseguita fino a sera ha dato voce a lavoratrici, lavoratori, organizzazioni popolari, realtà sociali ed artisti e che il nostro ha contribuito a realizzare e socializzare.

Qui di seguito un reportage fotografico delle azioni di protesta del 1 maggio nelle varie città:

