Regione Lombardia… Meravigliateci !

Nella giornata di martedì nell’aula del Senato della Repubblica si è ascoltato qualcosa di inusuale per i tempi che corrono. A cosa ci si riferisce?

Il senatore di “Articolo 1”, Francesco Laforgia, intervenendo ha posto quella che in gergo parlamentare si chiama interrogazione, o per meglio dire, come una delle prassi che viene seguita per aver risposta su fatti, tra l’altro notori all’opinione pubblica.

Sin qui, nulla di particolare, se non fosse che la richiesta posta è tale da non passare inosservata. Per farla breve, La Forgia ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta in Lombardia.

È sotto gli occhi di tutti che la Regione in questione, la Lombardia, è al primo posto per contagi (circa il 37% dell’intero ammontare di positivi del Paese) per le migliaia di morti, con riferimento particolare a quelle avvenute per esempio nelle RSA sia di natura pubblica che privata (Pio Albergo Trivulzio e Fondazione Don Gnocchi docent), per le inadempienze, per i ritardi, per l’avvenuto corto circuito delle strutture ospedaliere pubbliche determinatosi soprattutto nelle prime 7 settimane, con il rischio che il numero di terapie intensive non bastassero più.

Insomma, roba da far tremare i polsi al Buddha in persona….

Certamente attendiamo con trepidazione la risposta che il Governo Conte darà, considerando tra l’altro che al suo interno il Ministro della Salute è l’on. Speranza (in quota Leu, come dire dello stesso gruppo parlamentare di La Forgia).

Quindi è per lo meno auspicabile pensare che vi sia consapevolezza che la questione debba andare in una direzione evidentemente concordata, chiarendo tra l’altro che il tutto ha avuto origine da una petizione on line (Change.org) che ha raccolto, allo stato dell’arte, più di 80 mila firme, promossa da un cartello di forze, tra cui Sinistra Italiana e lo stesso Art 1; i quali, come sappiamo, afferiscono a Leu.

Insomma la quadratura del cerchio sembrerebbe completa.

L’attesa verrà ricompensata? Chissà….

*Potere al Popolo , Milano

