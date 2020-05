Crisi, ruolo dell’economia pubblica e questione operaia. Un convegno ne discute giovedi

Il presidente dell’INPS Pasquale Tridico, i ricercatori del CESTES, Centro Studi Trasformazioni Economiche e Sociali, docenti universitari e sindacalisti dell’USB daranno vita giovedì 28 maggio al videoconvegno “Ruolo dell’economia pubblica e nuova questione operaia”, che dalle ore 16 sarà trasmesso sui canali web e social del CESTES e dell’Unione Sindacale di Base.

Al centro dell’attenzione, l’incapacità dell’attuale sistema economico e sociale di fare fronte alla devastante crisi innescata dalla pandemia di Covid-19. Le ricette messe in campo dai singoli stati e dalle organizzazioni economiche sovranazionali ricalcano i consolidati cliché ultraliberisti della difesa del capitale e del profitto, a danno della società e in particolare dei settori più deboli.

La cosiddetta autoregolamentazione del mercato si sta confermando una leggenda, buona unicamente a perpetuare diseguaglianze e prevaricazioni. Gli stati corrono così in aiuto delle multinazionali e abbandonano al loro destino i lavoratori e gli invisibili, come testimoniano i provvedimenti adottati dal governo italiano, che soccorrono non solo Confindustria ma anche aziende come FCA che da tempo hanno trasferito all’estero le loro casseforti.

Oggi occorre un ribaltamento totale dell’ottica: è necessario un cambiamento economico e sociale che parta dal ripristino dell’intervento dello Stato nell’economia, pianificando non la crescita ma lo sviluppo in base alle esigenze sociali, iniziando dalle classi più deboli e promuovendo un programma di nazionalizzazioni dei settori strategici, come siderurgico, farmaceutico, logistica, bancario, e delle aziende strategiche, due per tutte: ex ILVA e Alitalia

A partire dalle 16 di giovedì 28 maggio ne discuteranno con Pasquale Tridico (presidente INPS), Luciano Vasapollo (Centro Studi Cestes-Proteo, docente di Politica Economica, Sapienza Università di Roma), Rita Martufi (Centro Studi Cestes Proteo, ricercatrice), Mario Tiberi (docente di Politica Economica, Sapienza Università di Roma), Francesco Staccioli (esecutivo USB Lavoro Privato), Sasha Colautti (esecutivo USB Industria), Francesco Rizzo (USB Taranto). Coordina e conclude Roberto Montanari (USB Logistica).

La conferenza sarà trasmessa in diretta streaming

dell’organizzazione.

