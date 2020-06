Stati generali dell’economia: la manifestazione contro

La mobilitazione indetta per oggi, in occasione degli Stati Generali dell’Economia.

Si sta svolgendo dalle 10 in Largo 3 giugno 1849, al bivio tra via di San Pancrazio e via Aurelia Antica dove si trova uno degli accessi a Villa Pamphili.

La Questura aveva inizialmente proposto piazza Rosolino Pilo, nel cuore di Monteverde e ben distante dal luogo dove si terranno gli Stati Generali (il Casino del Bel Respiro, noto anche come Villino dell’Algardi).

La mobilitazione è indetta da Unione Sindacale di Base, Potere al Popolo, Federazione Giovanile Comunista Italiana, Opposizione Studentesca d’Alternativa, Noi Restiamo, Fronte della Gioventù Comunista, Sinistra Anticapitalista, Partito Comunista dei Lavoratori, Rete dei Comunisti, Collettivo Militant, Movimento per il diritto all’abitare, Unicobas, ecc.

Le foto sono di Patrizia Cortellessa

