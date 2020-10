Blitz studenti al Ministero Infrastrutture. “Gli assembramenti sui trasporti sono rischio per la salute”

Oggi, in occasione della giornata di agitazione nazionale per il Trasporto Pubblico, siamo stati davanti al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per portare direttamente sotto i palazzi del governo la rabbia degli utenti e degli studenti che quotidianamente sono mandati al macello in mezzi pubblici affollati, fatiscenti, pericolosi.

Noi studenti che ogni mattina prendiamo i trasporti per andare nei nostri istituti conosciamo la situazione del trasporto pubblico locale, che già era critica prima della pandemia e che adesso con il rischio di diffusione del virus è realmente insostenibile.

La Ministra De Micheli, a cui oggi siamo andati a portare il nostro grido di rabbia, come tutto il suo governo è una #criminale che ci manda al macello mettendo al rischio la nostra salute, quella degli utenti e dei lavoratori dei trasporti, ed è anche un’ipocrita che dovrebbe vergognarsi per le sue dichiarazioni secondo cui gli assembramenti sui mezzi non sono pericolosi. Glielo siamo andati a dire direttamente sotto il suo ministero: Ministra, Basta Cazzate!

Il Governo ci sta negando il diritto all’istruzione, alla salute, al futuro. Noi siam pronti a riprenderci tutto: è tempo di Osare Lottare!

19 Ottobre 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO