Napoli. Esplode la protesta contro il coprifuoco in vigore da oggi.

In piena notte, sotto il palazzo della Regione è esplosa la reazione popolare al combinato disposto tra crisi economica e restrizioni, all’ombra dell’emergenza Covid.

Ieri sera centinaia di persone hanno inscenato un sit-in sotto la la Regione a Santa Lucia. In seguito, alcuni manifestanti hanno bloccato il traffico, sul Lungomare, sdraiandosi a terra. Ci sono state tensioni con la polizia arrivata sul posto.

Il messaggio che arriva dalla piazza è che per parlare di chiusura bisogna parlare prima di tutele sociali e garanzie economiche adeguate.

Napoli come tutto il Sud sono una bomba sociale, se non si adottano misure concrete per disoccupati, precari, lavoratori e piccole attività di rischia il collasso con gravi conseguenze.

Più volte i dimostranti hanno sottolineato la necessità di garantire tutele sociali ed economiche. L’emergenza ha messo a dura prova diversi settori sociali, e le nuove chiusure possono essere il colpo di grazia. Tantissimi i lavoratori sull’orlo della disoccupazione, o già finiti in mezzo ad una strada. E all’orizzonte si staglia il profilo di un nuovo lockdown. Quella di stasera è solo la prima di una serie di mobilitazioni già annunciate nelle prossime ore.

23 Ottobre 2020 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO