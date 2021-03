Sante Notarnicola, “piccolo grande uomo”, ora riposa

Pochi minuti fa ci ha lasciati Sante Notarnicola. Ragazzo del Sud, lavoratore, “bandito” (come disse al momento dell’arresto), prigioniero politico, poeta, maestro di vita e di rigore morale. Senza enfasi, senza strilli, con la serenità di chi sa scegliere secondo giustizia. Comunista per scelta di vita e cultura, non per appartenenza organizzativa.

Un combattente nato, che aveva nelle scorse settimane sconfitto anche il Covid, “guarendo praticamente da solo”, come hanno detto i medici, perché a 83 anni e con i diversi problemi che aveva avuto, anche il dosaggio dei medicinali doveva essere cauto.

Era rientrato a casa pochi giorni fa, a Bologna, che era diventata la sua città dopo l’infanzia a Torino e 21 anni di peregrinazioni nel “circuito dei camosci”, come si usava chiamare le carceri speciali.

Siamo ancora basiti dalla notizia. Ci stringiamo a sua moglie Delia e a tutti i compagni che sono stati al suo fianco ogni giorno, in questi anni.

Diremo qualcosa di più meditato domattina, speriamo.

