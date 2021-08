L’emergenza sfratti ormai è materia per l’ONU. Ai picchetti con i Caschi Blu?

Ieri mattina a Roma era previsto l’accesso dell’Ufficiale Giudiziario per sfrattare una giovane donna, Elisabetta, ma quando è arrivato il funzionario ha dovuto prendere atto della notizia – arrivata ieri – della richiesta al governo italiano di sospensione dello sfratto ed ha rinviato l’esecuzione, in attesa di atti ufficiali degli uffici competenti, al prossimo 23 settembre. Il picchetto dell’Asia Usb ha comunicato così all’ufficiale giudiziario che la questione era diventata qualcosa di più di una drammatica formalità burocratica che però rovina la vita a migliaia di famiglie alle prese con gli sfratti.

Elisabetta è una giovane donna che ha perso il lavoro e non può più pagare l’affitto ossia ben 450 euro per un “appartamento” di 13 metri quadrati. Un affitto assurdo per una ‘abitazione’ che somiglia ad un cubicolo, senza contratto, in violazione di legge e delle imposte previste, ratificato da un giudice del tribunale civile che non ha ritenuto di sanzionare l’abuso di chi affitta nel contrasto delle norme più elementari.

Ma il caso di Elisabetta è destinato a non rimanere l’unico. Anche per lo sfratto che sta subendo Marco nelle case dei famigerati Piani di Zona, in questo caso quello di Montestallonara, è stato richiesto l’intervento dell’Onu, visto che le istituzioni preposte al controllo sulle truffe realizzate da false coop e ditte costruttrici nei PdZ, che ne stravolgono la funzione sociale e pubblica, continuano a latitare.

Sull’emergenza sfratti siamo ormai all’assurdo, cioè interviene l’ONU ma non la politica italiana, che si conferma sempre di più indifferente alla mancanza della casa che coinvolge sempre più famiglie e single (giovani e anziani). Il governo il 1 luglio ha proceduto senza tentennamenti allo sblocco degli sfratti così come a quello dei licenziamenti, incurante dell’emergenza sociale che entrambi rappresentano per il paese.

Dobbiamo immaginarci che ai prossimi picchetti antisfratto ci dovremo presentare con i Caschi Blu?

