I fascisti assaltano la Cgil con la scusa del No green pass

Questa foto dice tutto. Due caporioni fascisti di Forza Nuova, Fiore e Castellino, erano tra gli squadristi che hanno approfittato di una manifestazione contro il green pass per assaltare la sede nazionale della Cgil in Corso d’Italia.

A parole i fascisti parlano contro i poteri forti e gridano libertà. Ma non hanno mai attaccato una banca o la Confindustria. Alla prima occasione concreta hanno assaltato la sede di un sindacato. La lotta contro il green pass è diventata solo un pretesto per fare quello che hanno sempre fatto. Ma per affrontarli seriamente l’antifascismo o è militante oppura diventa solo giardinaggio.

9 Ottobre 2021 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO