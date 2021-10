Vertice del G 20 a Roma. Le mobilitazioni previste

Per quattro giorni il quadrante dell’Eur – ma non solo – sarà zona rossa. Il 30 e 31 Ottobre infatti si riuniscono a Roma i governi del G20 presso il centro congressi “La Nuvola”.

Si tratta dei 20 Paesi del mondo che vantano di rappresentare i due terzi del commercio, l’80% del PIL mondiale, ma anche il 75% delle emissioni di gas serra globali.

Al vertice non parteciperanno però il presidente russo Vladimir Putin, il nuovo primo ministro giapponese Fumio Kishida e il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador. Ancora non è confermata la presenza del presidente cinese Xi Jinping, insomma paesi che rappresentando quasi due miliardi di abitanti del pianeta, e non certo di paesi secondari.

Come accade ad ogni edizione, i rappresentati di 20 Paesi si riuniranno nel loro vertice con la pretesa di decidere le sorti del mondo intero, in larga parte guidati dai consigli di amministrazione delle grandi multinazionali ma ignorando le richieste dei movimenti sociali.

Ma per le piazze di Roma, in occasione del G 20, si sentiranno anche altre voci perchè l’alternativa possibile è la convergenza delle lotte per la giustizia climatica, sociale e di genere per la dignità delle persone e del lavoro, per liberare il mondo da armi, muri, razzismi e fascismi, per la rivoluzione della cura.

Le iniziative di piazza previste per i prossimi giorni:

venerdì 29 ottobre la mattina ci sarà lo sciopero e il corteo degli studenti e delle studentesse nel quadro dei Fridays For Future;

sabato 30 nel pomeriggio è prevista la manifestazione dei movimenti sociali con ritrovo alle 15 a Piazzale Ostiense (MM PIramide) e corteo fino a piazza Bocca della Verità. Evento FB: https://www.facebook.com/events/587952238940664

Sempre sabato ma in piazza San Giovanni ci sarà una manifestazione convocata dal Comitato No Draghi ispirato dal PC di Marco Rizzo

domenica 31 ottobre dalle ore 10 alle 16 ci sarà una Assemblea nazionale di convergenza dei movimenti sociali presso il Teatro Garbatella (MM Garbatella);

Sia il corteo di sabato che l’assemblea di domenica vedranno insieme i giovani attivisti dei Fridays For Future e di Extinction Rebellion con importanti vertenze operaie e del lavoro come la Gkn (annunciati 10 pullman dal Collettivo di Fabbrica), l’Alitalia, la Whirlpool; tutti i sindacati di base ma anche la Flc Cgil e la Fiom; i movimenti sociali e le esperienze del mondo contadino e dell’agroecologia; le reti studentesche e i movimenti per l’abitare; la rete Fuori dal Fossile e il movimento No Tav; le esperienze femministe e il Consiglio Nazionale Indigeno dell’Ezln del Chiapas.

Roma patirà conseguenze pesanti per la consueta blindatura di sicurezza in occasione di questo vertice. Dal 29 ottobre, oltre alla zona rossa all’Eur sono previsti divieti di sosta e possibili chiusure nell’area di Palazzo Chigi e del Quirinale.

Per sabato 30 ottobre provvedimenti analoghi interesseranno l’area di piazza della Repubblica/via Cernaia/via Volturno/via delle Terme di Diocleziano/piazza dei Cinquecento.

Domenica 31, invece, verrà blindata l’area tra piazza Barberini, via del Tritone e tutte le strade che portano a Fontana di Trevi. Dalle 13 del 30, e sino a cessate necessità, la Questura ha richiesto la chiusura della fermata metro di Repubblica e dell’accesso alla fermata metro di Termini collocato al centro di piazza dei Cinquecento.

Ancora il 30 ottobre sono previsti divieti di sosta in via della Stazione Vaticana e a via di San Gregorio (direzione Porta Capena). Sempre il 30, temporanee chiusure al traffico su via Aurelia Antica, tra via di Villa Betania e via delle Fornaci.

