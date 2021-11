A Roma contestata iniziativa Nato. “Sull’Afghanistan non ve la caverete a buon mercato”.

Nell’ambiente ovattato ed esclusivo della Luiss (l’università della Confindustria), venerdi a Roma un gruppo di studenti di Cambiare Rotta ha contestato un convegno al quale partecipavano alti esponenti della Nato (l’ambasciatore Pontecorvo e il gen. Graziano) ed Emma Bonino. Il tema era come al solito mistificante: la condizione delle donne in Afghanistan.

Dentro e fuori l’ovattato convegno sé stata fatta chiarezza intorno ad una invasione militare e al precipitoso ritiro dopo venti anni di occupazione di un paese, venti anni che hanno lasciato intatti e forse peggiorato la condizione sociale e civile di una intera popolazione e delle donne in particolare. Il tentativo di ripulirsi la coscienza da parte della Nato e degli esponenti politici italiani che hanno votato, finanziato, sostenuto venti anni di guerra e occupazione, continua ad essere inaccettabile.

“Abbiamo interrotto oggi un dibattito sull’Afghanistan alla LUISS a cui stavano partecipando degli esponenti Nato e della commissione militare Ue ed Emma Bonino” scrivono gli studenti in una nota che accompagna il VIDEO della clamorosa contestazione.

“Siamo andati a urlare loro in faccia che la nostra generazione non crede più alle loro menzogne: la Nato, gli Usa e la Ue in Afghanistan come in tutto il Medio Oriente hanno prodotto solo morte e oppressione, altro che democrazia e libertà occidentali. Abbiamo colto l’occasione anche per ricordare a lorsignori che, proprio nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, non accetteremo strumentalizzazioni sulle donne afghane: la loro violenza imperialista ha cancellato l’unico processo di emancipazione femminile che era iniziato durante la Rivoluzione d’Aprile. Basta menzogne su diritti umani e superiorità dell’Occidente, siete degli sporchi criminali”

