La sottoscrizione è la continuazione della politica “con altri mezzi”

Nell’augurare a tutte e tutti buone feste, torniamo a sollecitare i nostri lettori e lettrici nel darci una mano sul piano dell’autofinanziamento del giornale attraverso la sottoscrizione. Non abbiamo grandi esigenze ma avere un minimo di risorse ci consente di dare continuità alla funzione politica del nostro giornale.

Il 2021 è stato decisamente un anno “tosto” e pieno di avvenimenti rilevanti che abbiamo cercato di seguire fornendo informazioni, analisi, chiavi di lettura, temi di discussione.

Possiamo dire che anche in mezzo allo “smarrimento” che caratterizza questa fase, abbiamo provato ad essere una presenza quotidiana, una bussola, uno stimolo anche per discussioni che in alcuni momenti sono state difficili.

Contropiano come quotidiano comunista online nel 2021 ha compiuto il primo decennio della propria attività come tale. Superata la dimensione del giornale cartaceo, abbiamo però mantenuto la rivista come strumento di approfondimento e all’inizio dell’anno uscirà il numero monografico sull’imperialismo europeo con gli atti del recente convegno di Bologna.

Ricordando che per noi “Il poco diventa molto e un vantaggio si moltiplica per dieci”, torniamo quindi a chiedere il sostegno possibile all’attività di Contropiano. Le modalità sono le solite:

Auguriamo a tutte e tutti buone feste e un buon anno nuovo. 2022 non ti temiamo!!

