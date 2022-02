Emilio è libero. Forza No Tav

Nel pomeriggio di ieri è finalmente arrivata la buona notizia. Emilio Scalzo, storico attivista No Tav estradato e detenuto in Francia è stato scarcerato. Per ora dovrà restare comunque in Francia, con obbligo di dimora e firma settimanale.

A gennaio il ricorso contro l’incarcerazione di Emilio era stato rifiutato dai giudici francesi, ed Emilio dovrà sembrava che dovesse rimanere in carcere per tutta la durata del processo.

La vicenda di Emilio Scalzo era piombata come una variante imprevista anche sulle elezioni per il Presidente della Repubblica, mettendo in crisi la presidenza di Fico e della Casellati quando dalle urne era uscito il suo nome perché prima uno e poi due parlamentari lo avevano votato.

Per oggi, 12 febbraio, erano state convocate in tutta Italia manifestazione per la libertà di Emilio davanti all’ambasciata e ai consolati francesi.

Poi ieri la lieta notizia che ci riempie il cuore nel sapere che Emilio non è più dietro a quelle maledette sbarre.

12 Febbraio 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO