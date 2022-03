Il Tav è strategico per i Corridoi di Mobilità Militare Europei

E’ finalmente stampato e disponibile l’opuscolo sul Tav e i corridoi della mobilità militare europei richiamati in questi giorni anche nel documento del vertice straordinario dell’Unione Europea a Bruxelles.

L’accanimento giudiziario e poliziesco contro il movimento No Tav si spiega anche con la dimensione strategica e militare di questa grande opera che, ormai è chiaro, ha una funzione che va ben oltre quella del traffico di merci come dichiarato ufficialmente.

L’opuscolo contiene gli atti degli interventi ad una conferenza online tenutasi a luglio 2021 su questo aspetto della questione Tav.

Pubblichiamo la prefazione e l’indice dei contributi dell’opuscolo realizzato dal Movimento No Tav della cintura torinese.

Le vicende che si susseguono in questi giorni sul continente europeo riportano al centro del dibattito pubblico quello che provammo a mettere in luce in questo confronto nel 2021. Con il precipitare della crisi militare in Ucraina assistiamo alla scriteriata reazione dell’Unione Europea e dei governi del continente , che non perdono tempo nel rilanciare una spirale militarista che vede direttamente coinvolto il nostro Paese.

Se parlare di infrastrutture di mobilità militare europea non appare più come qualcosa proiettato in un indefinito futuro ma di drammaticamente attuale, diviene invece necessario rimettere con forza al centro dei nostri discorsi e del nostro agire la necessità di fermare i venti di guerra in cui siamo immersi e mobilitarsi per un’effettiva demilitarizzazione della realtà che ci circonda.

Pubblichiamo di seguito l’indice dell’ opuscolo tratto dall’iniziativa svoltasi a luglio 2021 (Qui l’incontro completo https://www.facebook.com/NoTavTorinoeCintura/videos/2947695842142393/)

Indice:

1- “Chi non si muove non sente le sue catene” – Nicoletta Dosio

2 – “Il Tav all’interno dei corridoi di mobilità militare europea” – Assemblea No Tav Torino e cintura

3 – “La persecuzione contro il movimento No Tav ha la Nato come mandante” – Sergio Cararo

4 – “Tav, guerra e ricerca: rilanciare la lotta antimperialista e antimilitarista nei luoghi di formazione” – Cambiare Rotta Torino

5 – “Il MUOS e la guerra nel Mediterraneo” – No Muos

6 – “Mediterraneo allargato: l’intervento militare italiano all’estero e le aziende piemontesi dell’industria bellica” – Assemblea antimilitarista torinese

7 – “Le reti di trasporto trans-europee e la guerra” – Centro studi Sereno Regis

8- “Resistere, resistere e ancora resistere per poter far si che i giovani possano ancora esistere” – Alberto Perino

