3 aprile. Per un movimento europeo contro la guerra!

Trent’anni fa, alla caduta del Muro di Berlino, il neoliberismo trionfante predicava la “fine della storia” che avrebbe significato l’inizio di un’era di libertà, ricchezza e pace. Quello che invece abbiamo conosciuto è un mondo in cui dominano – ancora oggi, se non più di prima – povertà, pandemie, fame. E guerre: l’ultima è quella che si combatte da oltre un mese in Ucraina, dopo che il governo russo ha deciso l’avvio della criminale invasione militare.



Ma il clima di guerra ha raggiunto in poco tempo tutti i nostri paesi, e ora, di fronte ai sussulti bellicisti di governi pronti a imbarcare intere popolazioni in quello che potrebbe diventare un nuovo conflitto mondiale, serve un movimento europeo contro la guerra che si batta:

– contro le sanzioni al popolo russo;

– contro l’invio di armi all’Ucraina;

– contro il carovita che affama il popolo;

– per l’accoglienza di tutti i rifugiati;

– per denuclearizzare e smilitarizzare i nostri paesi;

– per una nuova architettura della sicurezza internazionale.

Per imporre quest’agenda non possiamo limitarci alle nostre piccole patrie, ma dobbiamo avere il coraggio di pensare e costruire un forte movimento internazionale.



Per questo lanciamo per domenica 3 aprile, a partire dalle 10:00, un’assemblea a Roma (Hotel Hive, via Torino 6, vicino stazione Termini) con la moderazione di Simona Maggiorelli (giornalista, direttore del settimanale Left) e la partecipazione e i contributi di:

– Michele Daniele, PTB-PVDA, Belgio

– Ione Belarra, Podemos, Stato Spagnolo

– Ertuğrul Kürkçü, presidente onorario HDP, Turchia

– Alexander Batov, ROT Front, Russia

– Katerina Anastasiou, Partito Comunista Austriaco (KPO) /Transform Europe

PROMUOVONO:

Dema, democrazia e autonomia; ManifestA; Partito della Rifondazione Comunista; Potere al Popolo!

[Qui l’evento facebook]

Solidarietà al popolo ucraino! Solidarietà al popolo russo!

2 Aprile 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO