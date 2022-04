Quale democrazia?

Il blogger ucraino Gleb Lyashenko è stato arrestato a Leopoli dalla polizia politica – lo SBU – che lo annuncia con un comunicato, pubblicando la foto del giornalista con tanto di timbro di cancellazione sopra, a monito per tutti.

L’accusa è quella di aver criticato Zelensky, cosa che in Ucraina è vietata.

In Russia c’è sicuramente un regime autoritario, ma l’Ucraina non è una democrazia. I partiti di opposizione sono vietati e chi non accetta il dogma della guerra nazionalista ad ogni costo se va bene viene arrestato, se va male viene “liquidato” come si dice lì.

I giornalisti ucraini delle nostre tv sono quindi il prodotto di questa mancanza di libertà, sono solo propagandisti del governo. Come i colleghi russi che a volte vengono loro contrapposti sugli schermi televisivi.

Il fatto che la guerra non sia “tra dittatura e democrazia”, come invece esalta la propaganda guerrafondaia, non cancella il fatto che l’Ucraina sia il paese aggredito e la Russia quello aggressore. Esattamente come aggressori sono stati e sono gli USA e la NATO in giro per il mondo, indipendentemente dai regimi dei paesi aggrediti.

Non c’è bisogno di trasfigurare i paesi aggrediti in ciò che non sono, per giudicare un crimine in sé la guerra di una grande potenza che vuol imporre ad un paese più piccolo il suo dominio e i suoi standard. E invece la propaganda di guerra urla democrazia o morte, fino alla terza guerra mondiale.

Temo che la stampa italiana non si mobiliterà per la libertà e la vita di Lyashenko, come non lo fa per Assange e per altri prigionieri politici del nostro “libero” Occidente.

Questa è solo l’ennesima dimostrazione che democrazia e guerra sono incompatibili e che se si vuole davvero la democrazia bisogna dire NO alla guerra.