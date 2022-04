Valerio Evangelisti ci ha lasciato.

Una vita spesa per l’antifascismo, contro la guerra e per il socialismo.

Una notizia che ci colpisce come un sasso. Valerio si è speso tanto in questi anni, a fianco delle lotte e nella costruzione di Potere al Popolo, trasmettendoci la sua cultura, la sua rabbia, la sua convinzione, che non lo ha mai fatto arrendere, nemmeno davanti a una lunga malattia.