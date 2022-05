Concertone Primo maggio con Eni: più extraprofitti ed inquinamento per tutti

CGIL, CISL e UIL: “Al lavoro per la pace” insieme ad #Eni al concertone del #1maggio a Roma. E, intanto, con il caro bollette sono arrivati abbondanti extraprofitti per Eni e per gli altri operatori del settore che hanno quadruplicato i propri utili per 8,6 miliardi (studio pubblicato la lavoce.info) .

Secondo i dati diffusi da Teleborsa è stata proprio ENI a registrare un EBIT adjusted consolidato pari a 5,19 miliardi di euro nel primo trimestre 2022, in crescita del 300% rispetto al primo trimestre 2021.

Tutta l’energia viene venduta ai prezzi di oggi ma il gas che serve a produrla nel 70% dei casi è stato comprato a prezzi più bassi, in passato, sul mercato a lungo termine.E i profitti, in alcuni casi, arrivano ad essere anche sei volte maggiori di quelli del 2019.

Insomma, gli aumenti stratosferici registrati fino ad ora su bollette di luce e gas nulla avevano a che fare con la guerra ma trattavasi semplicemente di una selvaggia speculazione contro cui il governo dei migliori non ha avuto nulla da eccepire.

E, last but not least, secondo #FridayforFuture, ENI è l’azienda più inquinante in Italia e nella TOP30 dei maggiori emettitori di CO2 nel mondo.

