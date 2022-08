Unione Popolare presenta il simbolo e le coordinate

Questa mattina a Napoli Unione Popolare ha presentato il simbolo della coalizione alternativa che sarà presente alle prossime e improvvise elezioni politiche del 25 settembre.

Qui il video della conferenza stampa di Unione Popolare e Luigi De Magistris.

Insieme a Luigi de Magistris, alle parlamentari uscenti di ManifestA, a DeMa, a Potere al Popolo e al Partito della Rifondazione Comunista – Sinistra Europea si stanno unendo centinaia di attiviste/i, di personalità, di uomini e donne che cercano un’alternativa al sistema dominante per questo Paese.

Tra i punti programmatici con cui Potere al Popolo contribuisce alla coalizione Unione Popolare spiccano il salario minimo a 10 euro orari, il no alle guerre, la giustizia climatica e la transizione ecologica

Da oggi inizia la raccolta delle firme in diverse città. Entro agosto se ne dovranno raccogliere 36.750 per la Camera e 19.750 per il Senato.

Una alternativa ai partiti draghisti, guerrafondai e reazionari ci sarà.

