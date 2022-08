Io penso che non ci sia niente di peggio per la democrazia e la morale pubblica di un accordo come quello stipulato tra Letta, Fratoianni, Bonelli, Calenda, Gelmini, Di Maio, Tabacci e, se ci staranno, Brunetta e Mastella.

Già l’elenco di questo nomi, accomunati solo dal miserabile interesse per le poltrone e dal disprezzo cinico per tutti gli ideali che fingono di professare, una congerie di scilipoti arruolati sotto tutto le bandiere, è un veicolo di corruzione della politica.

Questo accordo è un manifesto della diseducazione, di ciò che non si dovrebbe fare quando si vogliano affermare principi e valori. Per me questo gruppo di imbroglioni fornisce lo stesso esempio negativo delle sconcezze di Salvini, Berlusconi, Meloni.

Per favore non fate mai come loro se credete in qualcosa, mi sento di chiedere a chi ha voglia di impegnarsi nella vita pubblica e civile.

D’altra parte di fronte agli squallidi fratoianni che si alleano con gli ex di Forza Italia le parole sono sempre inadeguate.

Ciò che bisogna fare è rompere, rompere, rompere con tutti questi cialtroni, con chi li giustifica, con chi fa finta di non vedere ciò che fanno, con chi non ha neppure più il naso da turarsi.

In Italia c’è Giorgia Meloni perché il campo di chi la dovrebbe combattere è occupato da Letta e Fratoianni. Si comincerà a vincere contro la destra solo quando spazzeremo via questi venduti che lavorano per essa.

