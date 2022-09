Avanti popolo, alla riscossa!

Di ritorno dall’Italia. Da Roma, un eterno concentrato del meglio. Una giornata e mezza di azioni politiche puntuali e concentrate su un unico obiettivo: bucare la cortina di invisibilità che mascherava i nostri amici dell’Unione Popolare in Italia.

Nel frattempo, ho regolato un conto: mettere fine alla leggenda secondo cui il leader della corrente dei 5 Stelle sarebbe il “Mélenchon italiano”. Non ero a conoscenza di questa cattura di identità. La stampa italiana fingeva maliziosamente di sorprendersi nel vedermi sostenere l’Unione Popolare. Così ho risolto il problema.

Naturalmente, questo non era l’aspetto più importante. Ma nella confusione che già esisteva, poteva essere penalizzante per i miei amici e potenziante per i nostri avversari. Così sono venuto a fare campagna.

Sono venuto per fare campagna elettorale, quindi l’ho fatta. Ho iniziato con un incontro in una piazza di Roma in un quartiere popolare (appollaiato su una sedia). Un’immagine che è stata immediatamente diffusa centinaia di volte sui social network e sulla stampa online.

Poi due programmi televisivi hanno fornito alcuni chiarimenti. Uno sul prestigioso Canale 7 con il suo giornalista super star e l’altro di 30 minuti sulla RAI. Mi hanno permesso di puntare i riflettori su Luigi de Magistris, leader dell’Unione Popolare e sulle sue liste.

Il giorno seguente, una conferenza stampa dedicata alla stampa scritta e alla radio mi ha permesso di approfondire tutti gli aspetti delle domande che la mia presenza mi ha permesso di porre. In effetti, la stampa italiana è molto curiosa e aperta alle contraddizioni. Non credo che un politico italiano sia mai stato trattato così bene a Parigi.

L’opinione pubblica francese non è più interessata a nulla. Non all’America Latina, non all’Africa, non all’Asia, ma nemmeno all’Europa, se non per gli spettacoli reali inglesi, i matrimoni e i cimiteri. Solo le immagini provenienti dagli Stati Uniti rompono occasionalmente lo spesso muro di provincialismo che circonda la nostra vita mediatica.

In Italia, si prevede che la Le Pen locale, la signora Meloni, vincerà le elezioni. Per noi è fondamentale che ci sia un’alternativa di “sinistra radicale”, come si dice, nella sequenza che segue. Perché ciò avvenga, abbiamo bisogno di almeno il 3%.

Questo non è scontato per l’Unione Popolare, che non ha nemmeno sei mesi di vita. Ma ha dimostrato di essere in grado di raccogliere in pieno agosto le 65.000 firme necessarie per poter presentare improvvisamente una lista nazionale quando non ci sono parlamentari uscenti!

Il loro leader è l’ex sindaco di Napoli. Una figura spigolosa e rassicurante allo stesso tempo. La coalizione integra un gruppo come “Potere al popolo” con cui il movimento ribelle ha avuto uno stretto rapporto fin dalla sua fondazione. La gente mi diceva: “Perché vuoi sostenere una lista che non è nemmeno sicura di ottenere il 3%?

Bene: proprio perché non è sicuro di fare il 3% ed è assolutamente necessario che abbiamo una rappresentanza politica autonoma in Italia per affrontare i fascisti.

“Non fa bene alla tua immagine“, mi è stato detto. La mia immagine? Non sono il manager di un marchio, ma di un’idea e di un programma. E il programma dell’Unione Popolare Italiana ha innumerevoli punti in comune con il nostro! Non è una coincidenza. E il leader Luigi Di Magistris ha dimostrato a Napoli di saper coniugare molto bene le questioni sociali e l’imperativo ecologico con il suo referendum per la municipalizzazione dell’acqua a Napoli.

Naturalmente, ho sentito la recita del “voto utile” per la cosa chiamata “sinistra” qui. Si tratta del famoso “partito democratico” che Bayrou sostiene dalla Francia. Se avessi avuto dei dubbi, questo momento di visita a Roma me li avrebbe fugati. In una capitale pulita, con un traffico piuttosto fluido e senza una sola sirena della polizia, stavamo seguendo un autobus in una zona operaia. Un autobus con pubblicità politica, visto che ora è consentita a Roma. Un busto grande e grosso del leader dei “democratici” italiani. E solo con uno slogan: “Meno tasse“.

È con questo che la “sinistra” centrista intende mobilitare le classi lavoratrici. Capisce perché è assolutamente necessario che gli italiani abbiano un punto di appoggio autonomo nella dura sequenza che ci attende? Non aggiungo altro.

La mia visita ha fornito un buon riflettore sull’alternativa. Qualunque cosa accada. Non sarei rimasto a casa a fare commenti invece di agire. Se posso avere una qualche influenza sul risultato del nostro popolo in Italia, credo di agire come i francesi che hanno votato con noi vogliono che io agisca a loro nome.

La Russa, un grosso grasso fascista italiano, è andato in TV a rispondermi nel rozzo registro dei macronisti e dei lepenisti. Ma decine di persone di sinistra, che finalmente hanno visto che eravamo lì, hanno chiamato la nostra sede elettorale per iscriversi alle nostre linee e fare campagna. Avanti popolo, alla riscossa!

Concludo questo breve post. Roma rimane la meraviglia eternamente commovente che è per la mente e il sentimento delle persone perbene, se possono essere commosse da un cipresso su uno sfondo di muri ocra o rosa. Roma chiama, di strada in strada, tutti i nomi che ci perseguitano da Fellini o Pasolini, Virgilio e Lucrezia.

Nessun francese può accettare il ritorno delle camicie brune sul balcone del nostro paese. Perché tale è l’Italia per tutto il mondo latino. La Grecia è celebrata come il luogo di nascita della democrazia senza donne né schiavi. Ma l’Umanesimo è nato qui. E dà ancora chiavi liberatorie a tutti gli schiavi, compresi gli schiavi mentali e le donne.

Sono anche andato a meditare sulla tomba di Gramsci con i miei amici, prima di partire per l’aeroporto. Il cimitero è stato il cimitero dei “non cattolici” fin dal XVII secolo. È un giardino sublime, popolato da gatti, certo meno numerosi dei morti, ma per il resto più vincolanti.

Quando tutto si spegne, quando tutto è finito dal contesto, quando il movimento delle generazioni ha cancellato il filo che lega gli esseri l’uno all’altro per nome, cosa resta di sé che sia utile, a parte la polvere che restituiamo alla terra? Nemmeno la vanità delle tombe. Solo il lavoro svolto finché qualcuno ha bisogno di appropriarsene per vivere.

Gramsci, imprigionato fino alla morte, è rimasto libero perché ha pensato, scritto e voluto, senza mai arrendersi, quest’altro mondo possibile. Gramsci aiuta sempre a perseverare, a pensare, ad agire. Ha detto: “Odio gli indifferenti”.

