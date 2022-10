Oggi manifestazioni contro il caro-bollette in quindici città

Il 3 ottobre nella Giornata internazionale di lotta alla crisi e al carovita. L’Unione Sindacale di Base annuncia che in tutta Italia manifesterà oggi davanti alle maggiori aziende dell’energia e alle sedi dei loro maggiori azionisti, a partire da Cassa Depositi e Prestiti, che in questa crisi si stanno arricchendo come mai prima. Contemporaneamente presenteremo alla Procura di Roma una denuncia contro tutte le condotte poste in essere dalle società che commerciano gas, energia elettrica e prodotti petroliferi ai danni della collettività, speculando sulle differenze tra quanto hanno pagato le materie prime e il prezzo al quale ce le stanno rivendendo.

PORTATE LE VOSTRE BOLLETTE

Gli appuntamenti di lunedì 3 ottobre (in aggiornamento)

Torino – ore 12:30 – Eni Store, Corso Regina Margherita 223

Novara – ore 16:00 – Angolo delle ore, incrocio corso Italia-corso Cavour

Milano – ore 17:00 – corteo da Store Eni Plenitude di corso Buenos Aires/via P.Castaldi alla sede Arera di piazza Cavour 5

Schio (Vicenza) – ore 12:00 – Ascopiave, via Cementi 37

Trieste – ore 11 – Acegas, via del Teatro 5

Bologna- ore 12:30 – Hera, viale Carlo Berti Pichat 2/4

Firenze – ore 16:30 – Centro commerciale San Donato Novoli

Livorno – ore 12:00 –Eni Store, Scali Olandesi 42

Pisa – ore 15:00 – Eni, viale Bonaini 77

Spoleto – ore 17:30 – centro operativo Snam, via III Settembre 228

Roma – ore 16:00 – Cassa Depositi e Prestiti, via Goito 4

Napoli – ore 10:30 –Cassa Depositi e Prestiti, via Verdi 18

Taranto – ore 9:00 – Prefettura di Taranto, via Anfiteatro 4

Cagliari – ore 10:00 – Enel, via Roma angolo viale Regina Margherita

3 Ottobre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO