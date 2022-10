La guerra che verrà: messaggio collettivo sui rischi catastrofici dell’escalation militare

Si prepara quindi un ulteriore incattivimento del conflitto armato e un suo “allungamento” in stile prima guerra mondiale, una guerra che gli storici non studiano più in base al principio aggressore/aggredito ma in base ad altri criteri interpretativi di geopolitica che possano spiegare in profondità il protrarsi della guerra e la sua durata “infinita”. Se prima la “guerra infinita” era verso territori che non coinvolgevano direttamente le grandi potenze, adesso comincia la “guerra infinita” fra Occidente e Russia. Con India e Cina che rimangono neutrali e che non aderiscono alle sanzioni contro la Russia.