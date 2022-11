Guerra in Ucraina. Kiev teme che il “ritiro russo da Kherson” sia una trappola

Le forze armate ucraine “non si fidano” del ritiro dei russi da Kherson

Il comando operativo sud ucraino ha dichiarato che la rimozione della bandiera russa a Kherson è una “provocazione russa” per attirare le Forze Armate dell’Ucraina nella città. “Queste sono provocazioni per creare l’impressione che gli insediamenti siano stati abbandonati, che siano sicuri. Ma dato che si stavano preparando per le battaglie di strada, siamo consapevoli delle tattiche d’azione pianificate. Non dobbiamo rallegrarci, dobbiamo capire che una guerra ibrida implica anche questo tipo di informazioni e di attacchi”.

Anche il famoso Istituto per gli Studi sulla Guerra statunitense appare piuttosto guardingo sul “ritiro russo da Kherson”. Sui media occidentali ha avuto un certo clamore il fatto che la bandiera russa non sventolasse più sul palazzo dell’amministrazione locale della città.

Nel suo bollettino del 3 novembre l’ISS scrive che: “Una testata russa ha affermato che i funzionari russi hanno rimosso la bandiera perché l’amministrazione dell’occupazione si è trasferita a Henichesk vicino al confine con la Crimea. Mentre il trasferimento del governo di occupazione dell’Oblast di Kherson può suggerire che le forze russe si stanno preparando ad abbandonare la città di Kherson, può ugualmente indicare che stanno ponendo le condizioni per il combattimento urbano all’interno della città.

Rapporti simili potrebbero sorgere nei prossimi giorni data l’evacuazione forzata in corso di civili sia dalla sponda destra che da quella sinistra del fiume Dnipro, ma potrebbero non indicare un ritiro immediato delle forze russe dalla città di Kherson. La disposizione delle forze aviotrasportate russe rimane il miglior indicatore delle intenzioni russe”.

Dimessi e privati della cittadinanza altri due deputati dell’opposizione ucraina

Interfax Ucraina riferisce che altri due deputati ucraini sono stati deposti e privati della cittadinanza. La Rada (il parlamento, ndr) ha posto fine prematuramente ai poteri dei parlamentari Vadym Rabinovych e Ihor Vasylkovsky. L’adozione delle bozze di risoluzione n. 8160 e n. 8161 è stata sostenuta rispettivamente da 292 e 304 parlamentari durante la sessione plenaria di giovedì, ha affermato Yaroslav Zhelezniak, un membro della fazione di Holos.

“Oggi 3 novembre, il Parlamento ha prematuramente revocato i poteri del deputato Ihor Vasylkivsky e Vadym Rabinovych, che il 18 luglio 2022 sono stati privati ​​della cittadinanza ucraina dal decreto presidenziale n. 417 ma erano rimasti parlamentari“, ha detto sul suo canale Telegram.

Come riportato, il 21 luglio il deputato Serhiy Vlasenko ha pubblicato una copia del decreto del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sulla revoca della cittadinanza ucraina a un certo numero di persone, tra cui gli uomini d’affari Igor Kolomoisky, Hennady Korban, il deputato Vadym Rabinovych. Allo stesso tempo, Yaroslav Zhelezniak ha affermato che oltre a Rabinovych, il decreto contiene anche informazioni su Vasylkivsky.

L’Aiea non trova tracce della “bomba sporca” in Ucraina

Il giornale ucraino Kyev Indipendent riferisce che gli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) hanno completato i controlli sul campo in tre siti in Ucraina e non hanno trovato alcun segno di attività e materiali nucleari non dichiarati, ha affermato giovedì il direttore generale dell’Aiea Rafael Mariano Grossi.

“Sulla base della valutazione dei risultati disponibili fino ad oggi e delle informazioni fornite dall’Ucraina, l’agenzia non ha trovato alcuna indicazione di attività e materiali nucleari non dichiarati nei luoghi“, ha affermato l’AIEA in un comunicato.

“Le richieste scritte dell’Ucraina all’AIEA di inviare squadre di ispettori sono state emesse dopo che la Federazione Russa ha avanzato accuse sulle attività nelle tre sedi – l’Istituto per la ricerca nucleare a Kiev, l’impianto minerario e di lavorazione orientale a Zhovti Vody e l’Associazione di produzione Pivdenny Machine- Costruzione di impianti a Dnipro“, afferma il rapporto.

La Bielorussia intercetta e cattura un drone ucraino al confine

L’agenzia russa Tass riporta che le guardie di frontiera bielorusse hanno intercettato e catturato un veicolo aereo senza pilota (UAV) ucraino utilizzato per esercitarsi a lanciare esplosivi. “L’incidente è avvenuto nel distretto di Gomel, a un chilometro dal confine bielorusso-ucraino, il 2 novembre“, si legge nella nota bielorussa.

Il drone che volava dal territorio ucraino verso la Bielorussia è stato avvistato da una squadra di guardie di frontiera bielorusse in servizio ed è stato messo a terra con la forza. L’analisi della scheda di memoria del drone “ha confermato il fatto del suo lancio dal territorio ucraino“.

“È stato stabilito che le unità militari ucraine hanno utilizzato il quadrirotore al confine con la Repubblica di Bielorussia. I dati fotografici e video scoperti suggeriscono che il drone era dotato di un sistema di visione a infrarossi ed è stato utilizzato per esercitarsi nel trasferimento e nel lancio di esplosivi e anche per condurre ricognizioni e ispezionare le strutture tecniche di protezione delle frontiere sul territorio della Repubblica di Bielorussia“, ha affermato la guardia di frontiera bielorussa.

