Gli effetti stragisti della “libera concorrenza”

Sentivo alla radio, stamane, un noto guerrafondaio, tale Parsi, illustrare la superiorità delle democrazie liberali, fondate sul “libero mercato”.

Ebbene, lo studio pubblicato su Nature dimostra quanto sia mortifera questa ideologia, che ha come effetto, meglio ribadirlo, la distribuzione ineguale (non solo dei vaccini). D’altra parte, si tratta pur sempre di una ideologia che si basa sulla “libera concorrenza”, ossia su una lotta senza esclusione di colpi tra aziende e nazioni.

Lo studio dell’Università di Warwick prende a riferimento 152 paesi, giungendo alla conclusione che una più equa distribuzione dei vaccini avrebbe consentito di salvare 1,3 milioni di persone, che insieme ad altre misure di contenimento (mascherine, distanziamento, sorveglianza) avrebbero potuto essere 3,8 milioni.

I tassi di vaccinazione erano del 75% nei paesi “ricchi” e meno del 2% in quelli “poveri”; se nei primi, conclude lo studio, si sono accumulate eccedenze di vaccini, nei secondi non c’erano scorte sufficienti neppure per vaccinare le categorie più a rischio.

Questa distribuzione iniqua è l’effetto del “libero mercato”.

Per un’equa distribuzione dei vaccini (e non solo), bisognerebbe progettare un sistema internazionale basato sul coordinamento e sulla cooperazione, abolendo i brevetti, fermando la competizione, mettendo in comune ricerca scientifica e catene di produzione e approvvigionamento…

Bisognerebbe…

Per quanto mi riguarda, condannerei quelli come Parsi a rileggere l’immensa bibliografia disponibile sulla questione, così da fargli apprendere, per esempio, che è proprio il “libero mercato”, ossia la concorrenza tra aziende e nazioni, a determinare le condizioni “oggettive” delle guerre…

Ho però il sospetto che non servirebbe: non si diventa liberali perché disponibili a ragionare in termini di umanità, bensì per appartenenza “di classe.”

