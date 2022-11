Il 4 dicembre Assemblea a Roma: costruiamo Unione popolare

“Domenica 4 dicembre, alle ore 10, presso il The Hive Hotel di Roma, in via Torino, si terrà l’assemblea pubblica di Unione Popolare in cui ci confronteremo per costruire insieme il percorso organizzativo, territoriale e politico di UP. I lavori si svolgeranno sia in plenaria che in gruppi di lavoro che avranno ad oggetto: lavoro e caro vita, ambiente/cambiamenti climatici, democrazia e diritti, guerra e pace. Si sta realizzando il coordinamento provvisorio costituente, composto da 60 persone, e si procederà presto alla costruzione di gruppi di lavoro tematici, in cui si articolerà il lavoro politico e la creazione di una struttura operativa che sarà addetta in particolare all’attività di comunicazione politica.” È quanto si legge in una nota del Coordinamento di Unione Popolare

Foto di Patrizia Cortellessa

