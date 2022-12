Mass media e guerra. Twitter ha collaborato con il Pentagono nelle operazioni Psyops

Tra gli scheletri negli armadi di Twitter non c’è solo l’occultamento delle notizie scomode per gli affari privati della famiglia Biden in Ucraina dal 2014.

Una lunga e documentata inchiesta del giornale investigativo The Intercept, rivela come Twitter abbia collaborato con il Pentagono nelle sue operazioni di Psyops (guerra psicologica) in Medio Oriente.

Il 26 luglio 2017, Nathaniel Kahler, all’epoca un funzionario che lavorava con il Comando centrale degli Stati Uniti, noto anche come CENTCOM, una divisione del Dipartimento della Difesa, ha inviato un’e-mail a un rappresentante di Twitter con una richiesta di approvazione della verifica di un account e di una “lista bianca” ossia un elenco di account in lingua araba “che usiamo per amplificare determinati messaggi“.

Nella sua e-mail, Kahler ha inviato un foglio di calcolo con 52 account chiedendo un servizio prioritario per sei degli account, incluso @yemencurrent, utilizzato per trasmettere annunci sugli attacchi di droni statunitensi nello Yemen.

Più o meno nello stesso periodo, @yemencurrent, che da allora è stato cancellato, aveva sottolineato come gli attacchi dei droni statunitensi fossero sempre “accurati” e avevano ucciso solo “terroristi”, non civili, e sosteneva gli attacchi degli Stati Uniti e dei sauditi contro i ribelli Houthi in quel paese.

Altri account sulla lista erano incentrati sulla promozione delle milizie sostenute dagli Stati Uniti in Siria e sui messaggi anti-Iran in Iraq. Sebbene molti account siano rimasti concentrati su un’area tematica, altri sono passati da un argomento all’altro.

Ad esempio, @dala2el, uno degli account CENTCOM, è passato dalla messaggistica sugli attacchi dei droni nello Yemen nel 2017 alle comunicazioni incentrate contro il governo siriano.

Lo stesso giorno in cui CENTCOM ha inviato la sua richiesta, i membri del team di integrità del sito di Twitter sono entrati in un sistema aziendale interno utilizzato per gestire la portata di vari utenti e hanno applicato uno speciale tag di esenzione agli account richiesti dal Pentagono.

Un ingegnere, che ha chiesto di non essere nominato perché non autorizzato a parlare con i media, ha affermato di non aver mai visto questo tipo di tag prima, ma a un attento esame ha affermato che l’effetto del tag “whitelist” ha sostanzialmente dato agli account i privilegi di verifica di Twitter senza un segno di spunta blu visibile.

La verifica di Twitter avrebbe conferito una serie di vantaggi, come l’invulnerabilità ai bot algoritmici che contrassegnano gli account per spam o abusi, nonché altri avvertimenti che portano a una minore visibilità o alla sospensione.

Kahler ha detto a Twitter che sarebbero stati tutti “account in lingua araba attribuiti all’USG che twittano su questioni di sicurezza rilevanti“.

Quella promessa non è stata mantenuta, poiché molti degli account hanno successivamente cancellato le indicazioni che ne rivelavano l’affiliazione al governo degli Stati Uniti, come invece viene fatto per altri (soprattutto russi e cinesi). Per cui, formalmente, comparivano come degli account di fonti “indipendenti” e non come la longa manu del Pentagono.

In questo modo i mass media riportano poi le veline, le versioni, i flussi informativi e le eventuali fake news diffuse dall’amministrazione Usa, ma con la mistificazione che si tratterebbe di “fonti indipendenti”.

L’Internet Archive non conserva la cronologia completa di ogni account, ma The Intercept ha identificato diversi account che inizialmente apparivano come emanazioni del governo degli Stati Uniti ma, dopo essere stati inseriti nella whitelist, erano ancora riconoscibili come affiliati all’esercito ma si atteggiavano a “utenti ordinari”.

Uno degli account che Kahler ha chiesto di inserire nella whitelist – @mktashif – è stato identificato dai ricercatori perché sembrava utilizzare una foto deep-fake per oscurare la sua vera identità.

Inizialmente, secondo la Wayback Machine, @mktashif risultava un account del governo degli Stati Uniti affiliato a CENTCOM, ma a un certo punto questa indicazione è stata cancellata e la foto dell’account è stata cambiata con quella che una ricerca dell’università di Stanford ha identificato come un deep fake.

La nuova biografia su Twitter affermava che l’account era una “fonte imparziale di opinioni e informazioni” e, tradotto approssimativamente dall’arabo, “dedicato a servire iracheni e arabi“.

L’account, prima di essere sospeso all’inizio di quest’anno, inviava regolarmente messaggi su Twitter che denunciavano l’Iran e altri avversari degli Stati Uniti, compresi i ribelli Houthi nello Yemen.

Un altro account CENTCOM, @althughur, che pubblica contenuti anti-Iran e anti-ISIS mirando ad un pubblico iracheno, ha cambiato la sua biografia su Twitter: da un’affiliazione CENTCOM a una frase araba che recita semplicemente “Euphrates pulse“.

Le e-mail di Twitter mostrano che nel 2020, i dirigenti di Facebook e Twitter sono stati invitati dai legali del Pentagono a partecipare a briefing riservati in una struttura informativa compartimentata, nota anche come SCIF, utilizzata per riunioni altamente sensibili.

Le attività di propaganda militare online sono stati in gran parte disciplinati da un memorandum del 2006 . Il promemoria rileva che le attività su Internet del Dipartimento della Difesa dovrebbero “riconoscere apertamente il coinvolgimento degli Stati Uniti” tranne nei casi in cui un “comandante combattente ritenga che ciò non sarà possibile a causa di considerazioni operative“.

Questo metodo di non divulgazione, afferma la nota, è autorizzato solo per le operazioni nella “Guerra globale al terrorismo, o quando specificato in altri ordini di esecuzione del Segretario alla Difesa“.

Nel 2019, il Congresso Usa ha approvato una misura nota come Sezione 1631, un riferimento a una disposizione del National Defense Authorization Act, che sancisce legalmente ulteriori operazioni psicologiche clandestine da parte dei militari (Psyops) nel tentativo di contrastare le campagne di disinformazione online di Russia, Cina e altri avversari stranieri .

Nel 2008, il comando delle operazioni speciali degli Stati Uniti ha aperto una richiesta per un servizio per fornire “prodotti e strumenti di influenza basati sul web a supporto di obiettivi e obiettivi strategici e a lungo termine del governo degli Stati Uniti“.

Il contratto faceva riferimento alla Trans-Regional Web Initiative, uno sforzo per creare siti di notizie online progettati per conquistare i cuori e le menti nella battaglia per contrastare l’influenza russa in Asia centrale e il terrorismo islamico globale.

Il contratto è stato inizialmente eseguito da General Dynamics Information Technology, una filiale dell’appaltatore della difesa General Dynamics, in collegamento con gli uffici di comunicazione CENTCOM nell’area di Washington, DC, ea Tampa, in Florida.

Un programma noto come “WebOps”, gestito da un appaltatore della difesa noto come Colsa Corp., è stato utilizzato per creare identità online fittizie progettate per contrastare gli sforzi di reclutamento online da parte dell’ISIS e di altre reti terroristiche.

29 Dicembre 2022 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO