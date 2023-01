Gli italiani tra i meno convinti dell’oltranzismo della Ue sulla guerra in Ucraina

Secondo l’indagine Eurobarometro del Parlamento europeo condotta tra il 12 ottobre e il 7 novembre 2022, il tasso di approvazione per il sostegno dimostrato dall’Unione europea all’Ucraina in seguito all’invasione russa è al 74% a livello europeo.

In tutti gli Stati membri, la maggior parte dei cittadini sembra approvare il sostegno dell’UE all’Ucraina, con le percentuali più alte registrate in Svezia (97%), Finlandia (95%), Paesi Bassi (93%), Portogallo (92%) e Danimarca (92%).

In Italia, questa la percentuale scende bruscamente. Infatti si sono detti favorevoli il 63%. Ancora meno entusiasti dell’Italia per la politica della Ue verso la guerra in Ucraina sono Cipro (53%), Slovacchia (49%), Grecia e Bulgaria (48%). In Grecia risulta esserci il tasso più alto di “disapprovazione” della politica della Ue sull’Ucraina (48%).

A quasi un anno dall’inizio della guerra in Ucraina, il consenso per le misure concrete adottate dall’Unione, quali le sanzioni contro il governo russo o il sostegno economico, militare e umanitario all’Ucraina, continua a essere anch’esso alto, al 73% (media UE), ma anche qui in Italia si scende al 62% .

I cittadini greci sono poi quelli più preoccupati per le conseguenze della guerra in Ucraina (61%), seguiti da quelli di Cipro (56%). In questo caso gli italiani preoccupati dalle conseguenze della guerra sono il 44%.

