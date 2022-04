Roma. 25 aprile: Resistere alla guerra

Appuntamento: ore 9:30 preconcentramento al Parco di Centocelle, ore 10:30 piazza delle Camelie

Come realtà romane che da settimane si mobilitano contro la guerra e la sua normalizzazione, crediamo sia fondamentale fare del 25 aprile una giornata di mobilitazione contro le politiche guerrafondaie. Vogliamo farlo a partire dai nostri quartieri, tra la nostra gente, aderendo convintamente al corteo antifascista di Roma est, che partirà alle 10:30 da piazza delle Camelie.

Proponiamo, in continuità con la mobilitazione del 19 marzo, di incontrarci alle 9:30 al Parco di Centocelle per denunciare la pericolosità e l’insicurezza che rappresenta la presenza, tra Centocelle e Cinecittà, del Comando Operativo di Vertice Interforze (Covi).

Come sempre, a pagare la guerra sono i settori popolari, gli abitanti delle periferie e i giovani precari. Stiamo assistendo da un lato a una pesante escalation sul piano militare, che potrebbe portare ad una guerra generalizzata; dall’altro, a un rapido peggioramento delle condizioni di vita per migliaia di lavoratori, studenti e abitanti di Roma, dovuto soprattutto al carovita e all’economia di guerra, che sottrae importanti risorse alla spesa sociale.

Ma il 25 aprile festeggeremo anche la sconfitta e la liberazione dal nazifascismo e lo faremo chiedendo l’immediata fine della guerra, il non coinvolgimento del nostro paese nel conflitto e quindi la fine dell’invio di armi, così come l’uscita dell’Italia dalla NATO. Chiediamo poi l’immediata chiusura e allontanamento del Covi dalla periferia della nostra città, così come qualsiasi altra base militare.

Che il giorno della liberazione e della Resistenza sia quest’anno un appuntamento di ripudio della guerra, delle sue basi e dei sui strumenti. Che si scagli contro il fascismo di ieri e contro i fascisti di oggi, che nel conflitto ucraino vengono armati e sostenuti dai paesi Nato. Che sia dunque una giornata di Resistenza diffusa alla guerra in Europa e a tutte le altre guerre dimenticate del pianeta.

25 aprile contro la guerra

