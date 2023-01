Caso Cospito: DIRETTA su libertà di cura, libertà di stampa. I media indipendenti insieme per uno speciale radiofonico

A partire dall’attacco a Radio Onda d’Urto, un gruppo di emittenti, con l’adesione e il sostegno di altre testate indipendenti italiane, organizzano uno speciale radiofonico che andrà in onda domani, venerdì 27 gennaio, dalle 9.30 alle 10.30.

Ci saranno tutte le voci che denunciano questa assurda vicenda, dal garante nazionale dei detenuti, al sindacato dei giornalisti, alla stessa dottoressa Angelica Milia, quella che il governo vuole imbavagliare, e tanti altri ospiti.

Trasmesso in contemporanea sulle frequenze, sui siti e sulle pagine social di Radio Popolare, Radio Onda d’Urto, Radio Città Fujiko e Radio Città Aperta, e ripreso da altre testate indipendenti come Jacobin Italia e Contropiano.

*****

Un detenuto anarchico all’ergastolo col 41 bis senza che abbia mai ammazzato nessuno. Uno sciopero della fame che sabato 28 gennaio arriverà al suo centesimo giorno. Una dottoressa che cerca di curarlo. E un ordine del governo: la dottoressa non può parlare ai media delle condizioni di salute del suo paziente; se lo farà, non potrà più curarlo.

La diffida nei confronti del medico personale di Alfredo Cospito a rilasciare dichiarazioni a Radio Onda d’Urto sullo stato di salute del detenuto, pena l’interruzione delle visite, rappresenta un episodio grave di limitazione dei diritti di informazione e di cura.

In una nota congiunta, Fnsi e Usigrai parlano di “ennesima aggressione alla libertà di stampa nel nostro Paese”.

L’attivista anarchico è detenuto in regime di 41-bis nel carcere di Sassari: Sabato raggiungerà i 100 giorni di sciopero della fame. Le sue condizioni di salute appaiono gravi.

Il suo gesto deve rappresentare l’occasione per una riflessione sui temi della giustizia, del carcere e del 41-bis, anche rompendo i tabù che sembrano sussistere.

26 Gennaio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO