Terremoto, appello al governo: dirottare le spese di guerra sugli aiuti alle popolazioni turche, siriane e curde

L’Unione Sindacale di Base lancia un appello al governo italiano affinché intervenga immediatamente in soccorso delle popolazioni colpite dal terremoto che questa notte ha squassato l’Anatolia causando migliaia di vittime.

USB chiede in particolare al governo di congelare tutte le ingenti risorse finanziarie destinate dall’Italia al teatro di guerra in Ucraina, per dirottarle sul sostegno alle popolazioni così duramente piagate. Non solo quella della Turchia – come già annunciato dal ministro Musumeci – ma anche della Siria, che pare essere stata dimenticata dal nostro governo, e il martoriato popolo curdo.

USB chiede altresì che il governo Meloni si attivi con gli altri paesi della UE affinché agiscano nella stessa identica maniera.

Tacciano le armi, aiutiamo i popoli colpiti dal sisma.

