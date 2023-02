Il Parlamento italiano fa il “lavoro sporco” contro Cuba e Palestina

Una settimana fa il Senato, su iniziativa di Fratelli d’Italia, ha ospitato la peggiore feccia dei contras cubani. Adesso la Camera si rende complice dell’oppressione israeliana contro i palestinesi.

Per giovedi prossimo è stata infatti organizzata alle 10, presso la sala stampa della Camera una conferenza dal titolo “Dall’attentato di Tel Aviv a quello di Gerusalemme: nove mesi di escalation del terrorismo palestinese”.

In questo caso la conferenza è stata organizzata dal deputato di Forza Italia Andrea Orsini, della commissione Esteri della Camera (e noto esponente filo-sionista) in collaborazione con la Eipa, Europe Israeli Press Association, rappresentata in Italia da Oliver Bradley.

All’evento – si legge ancora nella nota che annuncia la conferenza – interverra’ Kobi Michael, “esperto del think tank israeliano Inss, che illustrera’ la sua analisi sulla spirale di violenza del terrorismo palestinese in corso ormai da mesi, si pensi all’attentato di Tel Aviv dello scorso aprile e a quello di Gerusalemme dello 27 gennaio, con 7 civili israeliani uccisi, favorita da anni di incitamento all’odio contenuto nei libri di testo usati – è scritto nella nota – nelle scuole palestinesi e da specifiche decisioni dell’Anp, come quella di pagare un salario ai terroristi palestinesi che colpiscono gli israeliani”.

Alla conferenza stampa prenderanno parte anche Paolo Formentini, deputato della Lega, e Silvia Fregolent, senatrice di Azione-Italia Viva.

I dati sul campo rivelano però una realtà completamente diversa da quella annunciata dagli organizzatori della conferenza. Nel 2022 il terrorismo di stato israeliano ha provocato la morte di 171 palestinesi e di altri 39 solo dall’inizio di quest’anno. Nel 2022 sono stati uccisi 31 israeliani.

