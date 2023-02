A Roma la manifestazione per la liberazione di Ocalan

Ieri a Roma si è svolta una manifestazione nazionale che ha chiesto nuovamente la liberazione del leader del Pkk Abudllah Ocalan prigioniero nel carcere sull’isola di Imrali dal 1999. E’ la seconda manifestazione in Italia in poco più di due mesi che chiede la liberazione del leader kurdo. Nel corteo presente anche uno striscione per Alfredo Cospito e contro il 31 bis

Il reportage fotografico di Patrizia Cortellessa sul corteo che ha sfilato per le strade di Roma

